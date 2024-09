Serratura di casa: questo è l’errore che fanno tutti | L’esperto avverte: “stai mettendo a rischio la tua sicurezza”

Se non volete rischiare di ritrovarvi i ladri in casa, evitate di commettere questo banalissimo errore: basta un piccolo accorgimento.

Oggigiorno le serrature presentano sistemi più innovativi e a prova di ladro. Per non parlare del portone di casa, sempre più resistente e tecnologico. Gran parte degli italiani però si affidano alle tradizionali chiavi per fare il proprio ingresso in casa.

Queste ultime, come ben sappiamo, se utilizzate nel modo giusto, hanno la capacità di prevenire possibili furti. Ma bisogna ammettere che le chiavi, per quanto siano affidabili, non sono sicure al 100%, dato per esempio il numero consistente di rapine domestiche che pervade attualmente tutto il Paese.

C’è un errore però che milioni di italiani continuano a fare utilizzando le chiavi ed è lo stesso che potrebbe agevolare l’entrata dei criminali nella vostra casa. Proprio così. Questa semplice azione avrebbe la capacità di mettere seriamente a rischio la vostra incolumità e quella di chi vi sta intorno. Ma scopriamo nel dettaglio in cosa consiste.

Serratura di casa: l’azione da evitare

Spesso e volentieri facciamo di tutto pur di sentirci più sicuri tra le quattro mura di casa. Alcune azioni però potrebbero avere l’effetto contrario. Molti di noi infatti pensano che lasciare la chiave nella serratura garantisca una maggiore sicurezza.

In realtà non è affatto così. Ovviamente la paura che qualcuno si introduca in casa nel corso della notte è una preoccupazione condivisa da milioni di italiani. Ma questa azione non è quella giusta per prevenire che ciò accada. Come accennato in precedenza, tenere la chiave nella serratura può addirittura rivelarsi controproducente.

Le conseguenze

La concezione di basa nel lasciare la chiave nella serratura è che così facendo nessuno ha la possibilità di entrare in casa. Il problema è che quest azione, oltre a non garantire la sicurezza prevista, può avere conseguenze inaspettate e pericolose. Per esempio, se una persona si trova sola e ha bisogno di una mano perché si sente male o è caduta, amici o familiari non hanno la possibilità di fare il proprio ingresso in casa.

Non solo, se si lascia la chiave all’interno, dall’esterno la si può girare la chiave utilizzando un potente magnete. Quindi la porta può essere aperta senza ricorrere a strumenti che possono danneggiarla. Nonostante la pratica di lasciare le chiavi nella serratura venga consigliata da numerosi esperti, bisognerebbe pensarci due volte prima di farlo e calcolare bene i pro e i contro.