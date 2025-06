Flavio Briatore, senza peli sulla lingua: “l’ho scelta perché…” | Ora finalmente è uscito allo scoperto

Flavio Briatore finalmente dopo anni senza peli sulla lingua: ecco cosa è successo, tutti i dettagli sulle sue parole

Uno degli imprenditori tra i più influenti nel mondo dello spettacolo che con il suo charme, la sua intelligenza e l’ambizione di far sempre meglio hanno cambiato letteralmente il punto di vista delle aziende sia in Italia che all’estero è proprio lui, Flavio Briatore. Negli anni, infatti, lo abbiamo conosciuto sotto diversi punti di vista, anche se adesso, dopo moltissimi anni, è venuta fuori un’amara verità: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

Giovanissimo, Flavio Briatore comincia ad appassionarsi del mondo economico tanto da cominciare a lavorare nell’azienda di Achille Caproni, per poi passare da Luciano Benetton, tanto che con la sua competenza aumenta il fatturato di moltissimo. Vista la fame di Flavio Briatore, egli comincia ad avere a che fare con il mondo imprenditoriale da protagonista, aprendo il Billionarie e a seguire altri locali che ne hanno fatto di lui uno degli uomini più ricchi al mondo.

Circa la vita sentimentale, invece, Flavio ha avuto relazioni con le donne più belle del mondo tra cui Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci, da cui ha avuto il figlio Nathan Falco a cui è parecchio legato. Oggi, Flavio è single e mantiene un buon legame con Elisabetta proprio per il bene del figlio a cui entrambi sono parecchio legati.

Flavio, però, non smette mai di sorprenderci e, per questo ha fatto una confessione abbastanza personale che lascia davvero tutti senza parole: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

La confessione di Flavio Briatore sorprende tutti: ecco cosa ha detto

In una lunga intervista concessa da Flavio Briatore al Corriere della sera, quest’ultimo ha parlato dei suoi successi ma ha fatto anche una confessione che ha destato parecchio clamore nel mondo dello spettacolo. Il tutto legato all’imprenditoria e al fatto che abbia scelto di vivere all’estero. Il giornalista, infatti, gli ha chiesto se avesse preso questa scelta per non pagare le tasse e Briatore ha voluto spiegare dettagliatamente il perché della sua scelta.

Nel dettaglio, ha risposto: “Mah, io sono iscritto all’Aire da 45 anni. Per 15 ho vissuto stabilmente a New York, lavorando per Benetton, poi quando è iniziata la mia avventura in Formula 1 mi sono trasferito in Inghilterra e sono rimasto lì per altri 20. In Italia non ho un conto corrente dagli anni 80. Ma non vivo qui per non pagare le tasse, io qui ho creato business e per creare business scegli i Paesi che ti danno maggior protezione fiscale”.

L’affermazione sull’Italia che fa discutere

Inoltre, Flavo Briatore senza mezzi termini ha detto la sua sullo Stato Italiano esprimendo il suo punto di vista.

Ha concluso: “L’Italia non mi ha mai aiutato, veda il caso di Force Blue, e non si merita che ci viva. Siamo un Paese di Gattopardi: vogliamo che cambi tutto perché rimanga tutto uguale”.