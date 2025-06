Maria De Filippi, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: l’amata prof non ci sarà l’anno prossimo | Chi la sostituisce

Maria De Filippi potrebbe perdere una punta di diamante della sua scuola: ecco di chi si tratta, tutti i dettagli e le curiosità

Una delle conduttrici che si può dire abbia cambiato il mondo dello spettacolo e della televisione italiana, oltre essere una delle ispirazioni più grandi di chi vuole intraprendere la strada dello spettacolo è proprio colei che tutti definiscono la Regina della televisione: stiamo parlando di Maria De Filippi. La donna, però, è costretta ad affrontare una perdita nel suo famoso talent show: andiamo ad approfondire di chi si tratta e di cosa si sta parlando.

Giovanissima, Maria aveva altri sogni per la sua vita, ma con l’incontro in un convegno con Maurizio Costanzo tutto cambia: divenne sua assistente e da, lì a poco, Costanzo le propose di condurre un programma chiamato Amici, dove per la prima volta vinse il Telegatto per la migliore trasmissione televisiva con intrattenimento ospiti.

Oggi, Maria De Filippi è diventata uno dei punti di diamante della televisione italiana per la sua grinta, forza, naturalezza, umiltà e molto altro, cercando sempre di cogliere il buono da tutte le sue esperienze televisive che continuano a regalare una buonissima percentuale di share. Tra queste ricordiamo Amici, C’e posta per te e il dating Uomini e Donne.

Una novità lascia tutti perplessi e riguarda una storica insegnante del talent condotto dalla De Filippi, Amici. Andiamo a vedere di che si tratta e qual è la notizia di cui vi stiamo per dare: ecco di che si tratta.

Maria De Filippi e il presunto addio di una prof di Amici

Negli anni Maria De Filippi ha spesso assistito ad un cambio di luce dei suoi insegnanti proprio nel talent Amici. Ricordiamo che ai primi tempi questo prendeva il nome di Saranno Famosi e aveva anche come disciplina il teatro e la recitazione. Attualmente, invece, si gareggia solo per la disciplina di danza e canto.

Le voci corrono sempre troppo e, a detta di un noto esperto di gossip, proprio un insegnate tra le più amate dal pubblico potrebbe lasciare lo show per una nuova esperienza legata al ruolo di opinionista nel famoso reality condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello.

Ecco di chi si parla e cosa pensa il mondo del web

Secondo Dagospia e da una notizia pubblicata su Instagram da Giuseppe Porro, l’insegnante di Amici che potrebbe lasciare la cattedra è proprio Anna Pettinelli. Pare che Alfonso Signorini la vorrebbe come opinionista.

Gli utenti approvano e non approvano tale scelta, tanto da affermare: “Beneeeee, mi piacerebbe tanto!”, “Ma anche noooooo!!! Ci manca la pettinelli e magari anche la Orlando e i telespettatori sarete solo voi 3”, “Sarebbe fantastico”