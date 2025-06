Terremoto Rai, il triste annuncio ha lasciato tutti di sasso: la conduttrice ci ha lasciati così | Addio inaspettato

Rai e il terremoto di questi giorni per una nota conduttrice: l’addio era nell’aria, ecco cosa è accaduto, tutti i dettagli

Il mondo dello spettacolo ha davvero tanto da raccontare e, per questo, una delle aziende che non smette mai di aggiornarsi e vivere in base allo spettatore e alle sue richieste è proprio la tv d Stato, la Rai. Dal 1954 ad oggi, ci sono stati tantissimi programmi che ne hanno fatto la storia e continuano a farla e, per questo, vi sono dei successi e delle sconfitte che spesso si pagano, proprio come è successo ad una nota conduttrice. Andiamo a vedere cosa è successo e di cosa si tratta proprio in questo articolo.

Analizzare le società moderna dal punto di vista sociologico, oggi, è davvero complicato proprio perché, sotto diversi punti di vista, il mondo della tecnologia ricade anche sui media e sulle strategie. Oggi, il valore della comunicazione multimediale è diventato parte di noi, così anche l’interazione tra tv e utente.

Il bello di questa tecnologia e che lo spettatore, standosene comodamente sul divano può non solo contribuire al livello di share previsto, ma anche lavorare sul sistema del televoto, proprio come è successo a Ballando con le stelle e allo spin off Sognando Ballando con le stelle.

Ultimamente, però, oltre i programmi che non fanno altro che rimanere fedeli ai telespettatori e allo share, vi sono anche tanti altri che non sono riusciti a farci tenere salda l’attenzione. E’ successo ultimamente con un programma televisivo e una conduttrice in particolare.

Rai, chiusura anticipata per questo programma: ecco di che si tratta

Fortuna o sfortuna direbbero in molti, ma adesso vi sono programmi televisivi che anche se dalle analisi possono fruttare, in realtà si rivelano una vera e propria sconfitta. Ed è proprio quello che è capitato ultimamente con un programma di Rai 1 che si ferma alla prima stagione condotto da una bravissima professionista e giornalista: stiamo parlando di Emma D’Aquino con il suo Sabato in Diretta come spin off de La vita in diretta.

La stessa D’Aquino, infatti, ha voluto spiegare ai telespettatori come la decisione non fosse sua personale: “Sabato in Diretta è stata una bellissima esperienza professionale. Lo dico in modo sincero. Tra le più belle e le più care che mi porto dietro in quel bagaglio che mi porto dietro da sempre e che è fatto dei tanti anni di lavoro in Rai”.

La decisione

Emma D’Aquino, inoltre, continua commentando questa decisione definendo un addio e non un arrivederci.

Nello specifico, infatti, ha concluso: “Questo saluto non è un arrivederci purtroppo, perché a settembre Sabato in diretta non tornerà in onda e certamente non per scelta mia. Io sono molto soddisfatta del prodotto che riconsegno alla Rai. In questi mesi ho lavorato come sono abituata a fare da sempre, con tenacia, con passione, con dedizione, con serietà e mi sono anche divertita molto. Tutto questo l’ho fatto, ed è importante sottolinearlo, in assoluta libertà e autonomia e questo è davvero importante perché per me è un valore assoluto”.