Pier Silvio Berlusconi le ha stracciato il contratto: non ha fatto in tempo ad arrivare che è stata già cacciata | Era successo anche alla D’Urso

Pier Silvio Berlusconi ha preso una drastica decisione proprio per lei: ecco di chi si tratta, tutti i dettagli e le curiosità

Il mondo dello spettacolo moderno vede tantissimi personaggi dello spettacolo messi in risalto proprio per la loro professionalità, competenza e molto altro che, però, lavorano in stretto contatto con i social ma soprattutto con l televisione e i media in generale. Una fra questi è proprio l’azienda Mediaset, oggi gestita dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi che, pone al primo posto strategia e preparazione dei suoi collaboratori, giornalisti e conduttori. Ultimamente, però, quest’ultimo ha preso una decisione davvero dura nei confronti di un noto personaggio tv: andiamo a vedere di chi si tratta.

Vivere al giorno d’oggi, captando e mettendo al primo posto gli interessi del pubblico e dello spettatore medio, risulta un compito davvero molto difficile, tanto che , può capitare che non tutti siano disposti ad analizzare al meglio il risultato. Questo, però, non è il caso di Pier Silvio Berlusconi che, molto attento ai programmi trametti a Mediaset non lascia davvero nulla al caso.

Il discorso oltre lo share si fa anche più serio poiché, come è successo a The Couple e alla chiusura anticipata del programma, in moltissimi programmi sono stati chiusi proprio perché secondo Pier Silvio non vedevano la luce come si aspettava lui dalle competenze dei conduttori e non solo.

Oggi, infatti, vi parleremo e approfondiremo la decisione di Berlusconi di “licenziare” una sua collaboratrice e giornalista del momento: andiamo a vedere di chi si tratta e cosa è successo.

Pier Silvio Berlusconi e la drastica decisione: ecco cosa è successo

Non è un caso che alcuni programmi abbiano un successo clamoroso e altri un po’ meno; tutto dipende dalle strategie, dal lavoro degli autori, dalla competenza di quest’ultimi ma anche dalla conduttrice e dai concorrenti di eventuali game show, quiz , talent o reality show.

Da diversi mesi non si fa altro che parlare di un addio improvviso della giornalista Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Pare che, oggi, la notizia sia diventata ufficiale e proprio come racconta l’esperto di gossip Alessandro Rosica sui suoi profili ufficiali, la donna sia stata licenziata da Pier Silvio per le sue troppe assenze e tantissime sostituzioni proprio al suddetto programma sopra citato.

Pomeriggio Cinque: chi potrebbe prendere il posto di Myrta Merlino

Si è parlato a lungo di alcuni programmi televisivi e delle sostituzioni di essi, e, per quanto concerne Pomeriggio Cinque si vocifera già qualche nome che andrà in sostituzione a Myrta Merlino.

Tra queste, sicuramente compare quello di Cesara Buonamici che andrebbe a sfidare Verissimo, come spiega Alberto Dandolo.