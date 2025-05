“Li ho fregati con la classe energetica”: la furbata dell’ingegnere, risparmiati 1000 euro in una volta sola

Come si risparmia in bolletta tramite la classe energetica? Chiedetelo a questo ingegnere italiano, la cui furbata è stata ormai considerata virale. E quanti soldi recuperi a fine anno se lo imiti? Ecco la risposta: è semplicissimo.

Nel 2025, risparmiare sulla bolletta di luce e gas è diventata una priorità per molte famiglie italiane, specialmente in un contesto di aumenti dei costi energetici.

Una delle strategie più efficaci per ridurre i consumi e alleggerire le spese è scegliere elettrodomestici e soluzioni abitative ad alta classe energetica.

Ma cosa significa esattamente “classe energetica”, e quanto si può risparmiare davvero? Una delle domande più in voga, di questi tempi di rincari.

Cos’è la classe energetica, del resto, è uno dei ‘misteri’ attorno a cui molti cittadini dibattono, spesso non rendendosi conto di cosa sia davvero.

Cos’è la classe energetica e perchè incide

La classe energetica è una scala che misura l’efficienza con cui un elettrodomestico o un edificio consuma energia. Va dalla classe A (la più efficiente) fino alla classe G (la meno efficiente). Dal 2021, le etichette energetiche sono state aggiornate a una scala più semplice (da A a G, senza i “+”), e questo permette di comprendere meglio l’efficienza di un prodotto.

Ad esempio, un frigorifero in classe A consuma meno della metà rispetto a un frigorifero in classe D, a parità di capacità e prestazioni. La stessa logica si applica a lavatrici, lavastoviglie, condizionatori e persino alle lampadine LED. Quanto si può risparmiare con una buona classe energetica?

Ecco la risposta che tutti attendevano

Il risparmio dipende dal tipo di elettrodomestico e dall’uso che se ne fa. Ecco qualche esempio medio annuale. Frigorifero classe A contro classe F: risparmio fino a 150 euro l’anno. Lavatrice classe A a confronto con classe D: risparmio intorno ai 60-80 euro l’anno. Condizionatore classe A++ a paragone con un classe C: risparmio fino a 200 euro l’anno per un uso costante. Lampadine LED di classe A,, fino al 90% in meno di consumo rispetto a quelle alogene.

Se una famiglia media sostituisce 4-5 elettrodomestici inefficienti con modelli di classe A, può arrivare a risparmiare anche 600-700 euro all’anno solo sulla bolletta elettrica. Se poi si aggiungono pannelli solari, pompe di calore e isolamento termico efficiente per l’abitazione (classe energetica A o B dell’edificio), il risparmio totale può superare i 1.000 euro annui. Nel 2025 è possibile usufruire di incentivi statali per migliorare l’efficienza energetica. Le detrazioni principali includono Bonus mobili ed elettrodomestici (fino al 50% di detrazione IRPEF per chi ristruttura casa e acquista elettrodomestici ad alta efficienza), Ecobonus per la riqualificazione energetica dell’edificio, con detrazioni fino al 65% e Superbonus 70% (residuo del precedente 110%): per interventi su impianti termici, isolamento e infissi, che migliorano la classe energetica dell’immobile di almeno due livelli.