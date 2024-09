Venditti, dopo gli insulti alla ragazza disabile ora si becca un bel Daspo con interdizione dai concerti

Non è un bel periodo per Antonello Venditti per via di quanto accaduto con una ragazza disabile a un concerto. Qualcuno chiede dei provvedimenti seri.

Antonello Venditti è uno dei cantanti che ha fatto la storia della musica italiana e il merito è senza dubbio del suo indiscusso talento. Non a caso ha venduto 40 milioni di copie ed è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti.

Inoltre ha ricevuto molti riconoscimenti come i due Premi Lunezia per le qualità musical-letterarie. Purtroppo adesso è al centro dell’attenzione per ciò che è accaduto durante un suo concerto a Barletta ai danni di una fan disabile che spesso lo ha interrotto.

Il video che sta circolando sul web mostra chiaramente il suo essere infastidito e, nonostante fosse stato avvertito nella situazione, ha proseguito senza ritrattare quanto detto.

Dopo poche ore su Facebook ha voluto scusarsi con la diretta interessata, ma se qualcuno ha apprezzato il suo gesto altri hanno fatto richiesta di prendere provvedimenti seri. Secondo quanto riportato su tvzap.it pare che ci saranno delle conseguenze per il cantante.

“Non esistono ragazzi speciali, l’educazione è una cosa”, dure parole di Antonello Venditti

Nel video in questione si vede Venditti intento a raccontare un episodio inerente alla sua vita privata per poi cantare un brano. La ragazza ha chiesto di cantare senza perdersi in chiacchiere e a quel punto il cantante ha detto testuali parole: “Vieni qua se c’hai il coraggio, str… di mer..”.

Un assistente gli ha spiegato che si trattava di una ragazza disabile, però lui non ne ha voluto sapere e non sono mancati i fischi. Sembra che si parli del Daspo, ovvero la misura prevista dalla legge per impedire aggressioni violente nei luoghi di avvenimenti sportivi e altro.

“Pensavo che fosse una contestazione politica”

“Non mi sono accorto di questa ragazza, pensavo fosse una semplice contestazione politica a cui sono abituato...Più delle scuse non posso fare, non me la sento. Il mio concerto è molto complicato ed è diverso da tutti gli altri. Dico cose molto forti e reagisco a qualcosa di cui nel buio uno non può rendersi conto”, ecco cosa ha scritto su Facebook.

Ha anche ribadito che ci tiene particolarmente ai ragazzi speciali. “Mi metterei a piangere, perché è giusto così. A una cosa del genere io rispondo con le lacrime”. Per molti questo non basta, ragion per cui ci potrebbero essere dei provvedimenti. Per scoprirlo non ci resta che attendere.