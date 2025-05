“Sei fuorilegge da ben 16 giorni”: posto di blocco, la tua auto è ILLEGALE I Dovevi adeguarti entro il 15 Maggio, ora ti spennano vivo

“Sei fuorilegge da ben 16 giorni”: tutto vero, è quello che ti diranno gli agenti al posto di blocco dopo aver controllato la tua auto. Che è illegale. Non puoi circolare, e ti spennano vivo: via la macchina, multa da record, e può andare anche peggio.

Ti dovevi adeguare entro il 15 di Maggio, ma se non lo hai fatto, sei nei guai. Esiste una legge del Codice della strada che in pochi rispettano davvero.

Quella di un cambio in ‘corsa’ che non tutti fanno. Ogni anno, con l’arrivo della primavera, scatta per gli automobilisti italiani l’obbligo di sostituire le gomme invernali con quelle estive.

In particolare, il termine ultimo è fissato al 15 maggio: una data da segnare sul calendario per evitare multe salate e altri problemi.

Ma cosa succede esattamente se si continua a circolare con pneumatici invernali dopo questa data? Vediamo tutto quello che c’è da sapere nel 2025.

Perché va fatto il cambio gomme?

Le gomme invernali sono progettate per offrire prestazioni ottimali con temperature basse, inferiori ai 7 gradi, e in condizioni di neve o ghiaccio. Quando però le temperature salgono, questi pneumatici si usurano più velocemente e diventano meno efficaci. Usarle in estate aumenta lo spazio di frenata, il consumo di carburante e riduce la tenuta di strada, mettendo a rischio la sicurezza tua e degli altri.

Secondo il Codice della Strada, il periodo obbligatorio per l’uso delle gomme invernali va dal 15 novembre al 15 aprile. Dopo questa data, è concesso un mese di tolleranza, fino al 15 maggio, per effettuare il cambio. Dal 16 maggio in poi, chi circola ancora con pneumatici invernali non conformi alla normativa può essere sanzionato.

Ecco cosa ti capita se non ti adegui

La multa scatta solo nel caso in cui le gomme invernali abbiano un indice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione. Questo accade spesso perché molti automobilisti, per risparmiare, scelgono pneumatici invernali con indice più basso (cosa consentita solo nel periodo invernale). Dopo il 15 maggio, però, questa deroga non è più valida.

Chi viene fermato con pneumatici non conformi rischia ua multa da 87 a 344 euro, se la violazione avviene in un centro urbano, una sanzione da 169 a 680 euro, se ci si trova su strade extraurbane o autostrade. In alcuni casi, può essere disposto anche il fermo del veicolo, con l’obbligo di sostituire le gomme prima di poter riprendere la circolazione.

È importante sapere che non tutte le gomme invernali sono vietate dopo il 15 maggio. Se i tuoi pneumatici hanno un indice di velocità pari o superiore a quello riportato sul libretto, puoi continuare a usarli anche d’estate, anche se non è consigliato per motivi di sicurezza ed efficienza. Inoltre, i pneumatici quattro stagioni (all season) rappresentano una valida alternativa per chi vuole evitare il cambio stagionale. Questi pneumatici sono omologati per l’uso in ogni stagione e, se hanno le sigle M+S e 3PMSF (fiocco di neve su montagna), rispettano i requisiti richiesti in inverno.