Maneskin, si infrange un sogno: la band si scioglie | Tutti a spasso per la propria strada, e ora?

La band italiana del momento potrebbe presto dire addio ai suoi milioni di fan sparsi in tutto il mondo: ecco le ultime novità.

Secondo le ultime voci che stanno circolando online, i Maneskin sembrano essere vicini ad una rottura definitiva. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si sono fatti conoscere per la prima volta al grande pubblico nel 2017, quando hanno deciso di tentare il colpaccio e sfondare nel mondo della musica partecipando ai provini di X Factor.

Una scelta che si è rivelata decisiva nel lancio della loro carriera. Nonostante la band sia arrivata seconda alla finale della undicesima edizione del noto programma, questa esperienza ha permesso ai quattro giovani musicisti di guadagnare decine di migliaia di fan. La loro fama però è esplosa nel 2021, con vittoria al Festival di Sanremo e la successiva presenza e vittoria all’Eurovision Song Contest, uno degli eventi musicali più seguiti al mondo.

Quest’ultimo dunque ha consentito ai Maneskin di esibirsi in alcuni dei festival più importanti d’Europa e avviare al tempo stesso un tour mondiale. Ora però sembra che tra i musicisti non scorra più buon sangue, complice la voglia di ognuno di loro di intraprendere una carriera da solista o insieme ad altri gruppi musicali.

Le indiscrezioni

Nel corso dell’ultimo periodo i Maneskin hanno avuto modo di girare il mondo e di suonare in alcuni dei posti più celebri e spettacolari. Tra questi il Madison Square Garden di New York, che negli anni ha ospitato alcuni degli artisti più importanti e memorabili.

Al momento i quattro ragazzi romani sono impegnati ad esibirsi in vari festival in giro per l’Europa, ma le voci sullo scioglimento della band non sembrano arrestarsi. Non è un caso infatti che stiano fioccando numerosi progetti da solisti.

L’era dei Maneskin è finita?

Anche se sono corse delle indiscrezioni su una possibile partecipazione della band al Festival di Sanremo 2025, l’era dei Maneskin potrebbe essere giunta al termine. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno cominciato ad intraprendere già da diverso tempo dei progetti musicali con altri artisti. Basti pensare alla bassista ventitreenne, che ha pubblicato alcuni giorni fa una nuova canzone realizzata in collaborazione con la cantante brasiliana Anitta.

Il chitarrista della band invece si è intravisto intrattenere di recente gli ospiti di un noto locale di Capri sulle note di Zitti e Buoni, mentre il batterista Ethan ha approfittato di questo periodo per fondare una con il padre una società di produzione. David invece, è in quel di Los Angeles, dove ormai sembra risiedere a tempo pieno insieme alla sua nuova dolce metà, l’attrice americana Dove Cameron. Proprio nella città degli angeli però lo stesso cantante starebbe collaborando ad un nuovo progetto con alcuni dei più grandi produttori hollywoodiani. Chissà dunque quale futuro si prospetta per i Maneskin? Una cosa è certa, solo il tempo ce lo dirà.