Ti sei mai chiesto qual è il significato dei numeri sulla carta di credito? È questo

La vostra carta di credito o di debito è caratterizzata da una serie di numeri ben precisi: ecco a cosa si riferiscono.

La carta di credito o debito ormai è diventata uno dei metodi di pagamento più diffusi e spesso preferiti dagli italiani. Negli ultimi anni l’abbiamo utilizzata centinaia se non migliaia di volte ma pochi finora si sono soffermati su alcuni dettagli che si trovano su di essa.

Per esempio, oltre al nome del proprietario, sia sul fronte che sul retro è presente una serie di numeri, il cui ordine differisce da carta a carta. Anche se questa numerazione sembra essere puramente causale, in realtà dietro si nasconde una logica ben precisa.

Alcuni numeri sono ben noti e sappiamo il loro significato. Tra questi troviamo la data di scadenza e il codice CVV (presente sul retro). Oggi però vogliamo parlarvi più nel dettaglio della lista di numeri che si trovano sul fronte della vostra carta.

I numeri presenti nella carta di credito o debito: ecco il significato

E’ necessario sottolineare innanzitutto che le carte si basano sulla trasmissione di informazioni in rete e sulla codifica di dati finanziari, che ovviamente richiedono un supporto numerico per essere organizzati e strutturati correttamente. Da alcuni anni qualsiasi carta deve adeguarsi a determinati standard che identificano la posizione e il significato di tutti i numeri della carta.

Partiamo dal primo numero, che si riferisce all’emittente. Quindi, se per esempio una carta inizia con il numero 4 significa che appartiene a VISA, mentre se il numero 5 è legato a MasterCard. Se invece come primo numero si trova l’1, vuole dire che la carta è stata emessa da una compagnia aerea, mentre con il 7 si ha a che fare con una compagnia petrolifera.

Ogni carta è unica nel suo genere

Passiamo ai primi sette numeri, che riguardano il tipo di carta, il tipo di emittente e l’area geografica in cui la carta è stata emessa. Per quanto riguarda gli altri numeri, questi ultimi si basano sul codice interno dell’entità che associa la carta al cliente e che risponde ai propri criteri di numerazione. In questo caso può cambiare il numero totale di cifre di una carta, che può variare da 13 a 18, anche se il più comune è 16.

Un altro numero è la cifra di controllo, un numero che mette in relazione algebrica gli altri numeri per restituire il valore della cifra di controllo. In altre parole, la cifra di controllo è un metodo di sicurezza che dà significato al resto della numerazione. Per le carte più comuni, come Visa, Maestro e MasterCard, questo numero di controllo è situato alla sedicesima posizione. Come accennato in precedenza, altri numeri da tenere a mente sono la data di scadenza e il CVC o CVV, composto da tre o quattro numeri che si trova sul retro della carta e che viene utilizzato come metodo di sicurezza nelle transazioni online.