Colloquio di lavoro, la domanda su cui scivolano tutti i candidati | Non cascarci anche tu

Se vai a un colloquio di lavoro non devi assolutamente cadere nel tranello della domanda che spesso fanno. Non tutti riescono a rispondere, quindi presta attenzione alle parole che usi.

Quando si concludono gli studi della scuola secondaria di secondo grado tanti sono i giovani che decidono di proseguire optando per l’Università o per un lavoro tale da ottenere l’indipendenza. C’è chi trova il lavoro dei propri sogni e chi è costretto ad accontentarsi pur di avere qualche soldo in tasca.

Per fortuna tanti non si perdono d’animo e decidono di mettersi costantemente alla prova e navigando sul web ci si può imbattere in annunci interessanti relativi alla ricerca di figure professionali specifiche. Ed ecco che vengono pubblicati quelli in cui si propone un determinato lavoro, dunque bisogna presentarsi a un colloquio con chi si occupa delle assunzioni.

Chi è alle prime armi sicuramente non riuscirà a controllare le proprie emozioni mentre quelli con un minimo di esperienza riescono a cavarsela decisamente meglio. Eppure non bisogna cantare subito vittoria perché dall’altro lato si potrebbe trovare qualcuno ingaggiato per fare delle domande trabocchetto.

Secondo quanto riportato sul sito okdiario.com esiste una domanda, la solita, che mette decisamente in difficoltà coloro che vogliono a tutti i costi quel determinato lavoro. Per questo motivo è importante prepararsi per il colloquio quasi quanto scrivere un curriculum o una lettera di presentazione.

Attento ai colloqui di lavoro

Spesso si dà per scontato riuscire ad avere il lavoro, ma non è assolutamente così. Prima di tutto non si deve mai sottovalutare nulla perché chi sta dall’altro lato nota ogni minimo movimento. Il linguaggio non verbale potrebbe giocare brutti scherzi, quindi prima di presentarsi a colloquio bisogna cercare di mantenere il self control.

Non ci crederai, ma si dà conto anche all’outfit con cui ci si presenta. Per un uomo, quindi, sarebbe consigliabile indossare una giacca con tanto di cravatta. Del resto è proprio l’abbigliamento che rappresenta un’ottima carta di presentazione. Ma qual è la domanda che mette in difficoltà? La risposta è immediata.

Ecco la domanda che mette tutti in difficoltà

In Spagna durante un colloquio gli intervistatori chiederanno cosa accade quando hanno 5 penne, ma te ne danno in prestito 2. La risposta scontata sarebbe 3, però non è così. Se ci pensi bene, le penne sono pur sempre in loro possesso, dal momento che a te le hanno solo dato in prestito.

Ebbene sì…questa è una delle domande più frequenti che mette in difficoltà le persone ai colloqui. Bisogna semplicemente stare tranquilli e pensare prima di dare delle risposte che potrebbero compromettere il tuo futuro professionale.