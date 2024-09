Tornare con l’ex: 4 ragioni per farlo o non farlo

Ci sono alcune condizioni imprescindibili che devono essere presenti qualora pensassimo di tornare insieme al nostro ex.

Avete mai pensato di riaccendere la fiamma con un vostro ex? E pensare che le celebrities lo fanno continuamente. Un’altra cosa però è vedere se la relazione sarà o meno un successo. L’ultimo caso più eclatante è stato quello che ha coinvolto una delle coppie hollywoodiane per eccellenza.

Stiamo parlando ovviamente di Jennifer Lopez e Ben Affleck, che pochi giorni fa hanno ufficializzato la loro separazione. La coppia, che si era conosciuta all’inizio degli anni ‘2000 aveva deciso di dirsi addio dopo qualche anno, nonostante erano prossimi alle nozze.

E circa venti anni più tardi si sono ritrovati, ma a quanto pare la scintilla dell’amore si è spenta di nuovo. Però, come si suol dire, non c’è due senza tre. Molti fan ancora ci sperano in un futuro riavvicinamento tra l’attore e la cantante, ma a questo punto solo il tempo ce lo dirà.

Entrambi però dovrebbero pensarci molto bene e prendere in considerazione una serie di importanti fattori. Solo così una coppia sa se la relazione con il proprio ex potrà durare. Secondo gli esperti infatti ci sono quattro condizioni differenti che devono essere soddisfatte affinché il legame trionfi.

E’ positivo tornare con l’ex?

Anche se tra Ben Affleck e J Lo non è finita nel migliore dei modi, altri ex che hanno deciso di darsi una seconda opportunità hanno avuto successo. Ma vale davvero la pena correre il rischio sapendo che il nostro cuore può essere nuovamente infranto?

Anche se tornare con un ex può sembrare allettante, è importante tenere presente che molte volte i motivi che hanno portato alla rottura originaria riaffiorano nel tempo. Perciò, quando ci troviamo di fronte all’idea di tornare con una vecchia fiamma, la prima cosa da fare sarebbe quella di ripercorrere tutti i momenti brutti passati insieme. Proprio così. Il cervello infatti tende a dimenticare ciò che ci ha ferito in quanto è programmato per ricordare episodi belli e memorabili.

I quattro indizi che ci dicono se è una buona idea riavvicinarsi al proprio ex

Per poter considerare se tornare o meno con un proprio ex, ci sono alcune condizioni che devono essere soddisfatte affinché la relazione funzioni. Prima di tutto, se questa scelta viene fatta perché si prova nostalgia o si ha paura di rimanere soli, fate meglio a fare non uno, ma cento passi indietro. In entrambi i casi infatti il cervello ci sta boicottando e sta provando a convincerci che la soluzione più giusta sia quella di riavvicinarsi al proprio ex. Resistete perché il tempo vi darà ragione. Un secondo punto chiave da prendere in considerazione riguarda le cause che hanno portato alla rottura. L’idea di ricominciare da capo non è sufficiente.

E’ necessario avere una comunicazione aperta e onesta e che entrambi siate allineati nelle aspettative e negli obiettivi futuri. Inoltre, è importante effettuare dei cambianti, se necessari. Può sembrare ovvio, ma molte coppie fanno un secondo tentativo e continuano a mantenere gli stessi meccanismi che le hanno portate al fallimento. Quindi, per ottenere un risultato diverso sono necessarie azioni differenti. La quarta e ultime condizione è legata al perdono. Se la relazione è andata a rotoli, una o entrambe le parti devono aver deluso l’altra in qualche modo. Per rimettersi in careggiata bisogna perdonare. Certo, non è una cosa semplice ma deve essere fatta se si ha voglia di ricominciare a costruire un rapporto. Ricordatevi però che il vero perdono non significa dimenticare ma lasciare andare il risentimento e fare spazio a una nuova fase della relazione.