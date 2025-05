Rai, la punta di diamante straccia il contratto: disastro ai piani alti | Non c’è proprio più speranza per lei

Rai, la novità sulla punta di diamante che decide di strappare il contratto: ecco cosa è successo, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso il pubblico amante delle novità che riguardano cinema, televisione e sere televisive, è sempre stregato da quello che una delle aziende più importanti regala ai suoi spettatori. Proprio tra queste, infatti, figura l’azienda Rai che, dal 1954 tiene compagnia agli spettatori con tantissimi programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana nel mondo. Ultimamente, però, le cose stanno cambiando e una storica punta di diamante ha deciso di abbandonare l’azienda: andiamo a spiegare cosa è successo ma soprattutto di chi si tratta.

L’azienda Rai figura come una delle aziende più longeve in Italia, ha raccontato la storia, ne ha tratto i suoi frutti, ha cominciato a puntare sullo spettatore sin dagli anni Cinquanta, regalando trasmissioni che ne hanno arricchito la cultura generale di ognuno di noi. Infatti, ricordiamo che in Italia in quel periodo vi era un tasso elevatissimo di analfabetismo e, grazie ad alcuni programmi Rai che imparavano a leggere e scrivere, la maggior parte della popolazione si è arricchita culturalmente.

Inoltre, la Rai ha dato vita al suo primo spot pubblicitario con Carosello, proseguendo con i quiz game con Mike Bongiorno, i programmi di intrattenimento con Renzo Arbore, Pippo Baudo, Corrado e moltissimi altri, fino ai giorni nostri, dove la tv rappresenta tutto ciò che la personalità dell’utente cerca nella situazione in cui viviamo oggi.

Nonostante la storia, l’arte e il progresso tecnologico di Rai negli anni, una persona che rappresenta la puta di diamante dell’azienda, ha deciso di abbandonare il suo viaggio: ecco i motivi ma soprattutto di chi si tratta.

Rai, la punta di diamante dice addio: ecco di chi si parla

Nonostante sia la dirigente più longeva dell’azienda Rai, ha preso la decisione drastica di abbandonare questo circolo del prime time: stiamo parlando proprio di lei, Federica Lentini. Per anni, infatti, ella è stata una stretta collaboratrice di Stefano Coletta, i rumor la davano come vice direttrice della nuova struttura di Coletta, lasciando la PEM dell’intrattenimento del prime time.

Quando si parla di questo personaggio così importante come Federica Lentini, si fa riferimento anche a colei che ha sostituito per tre anni Claudio Fasulo come dirigente Rai responsabile del Festival di Sanremo. Oggi la direzione, con il ritorno di Carlo Conti è tornata nelle mani di Fasulo.

La novità e le indiscrezioni sul futuro

Circa il futuro di questa grande personalità, si vocifera che ella andrà a lavorare presso la Fascino di Maria De Filippi, anche se al momento, nulla è confermato.

Insomma, la Rai perde un altro pezzo importante, colei che ha raccontato e fatto la storia come tantissimi altri.