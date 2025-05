Televisione, ora c’è la mazzata finale: il canone Rai è una benedizione in confronto | Ti arrivano a casa 5mila euro da pagare

Televisione, ecco cosa sta succedendo in questo periodo: se commetti questi errore rischi 5000 euro di multa

Molto spesso i nostri utenti che ci seguono da un po’ sono molto attratti dal mondo dello spettacolo, quello televisivo e cinematografico e, hanno scoperto delle piattaforme streaming che cambiano la visione un po’ di tutto. Proprio riguardo a questo tema, abbiamo deciso di parlarvi di un errore che in questo periodo storico commettono in tanti ma che potrebbe costarvi davvero caro: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Negli anni, infatti, abbiamo deciso spesso di approfondire un nuovo sistema di visione della televisione proprio con l’introduzione della tecnologia e di alcuni mezzi a pagamento che ci permettono di vedere film, serie tv, documentari, cartoni e così via ad un prezzo fisso che va dai 4,99 ai 19.99 euro. Tra queste piattaforme, infatti, possiamo citarne alcune come Disney +, Netflix, Amazon Prime, Discovery Plus e molto altro ancora.

Ultimamente, però, esistono dei mezzi per vedere queste piattaforme streaming che sono assolutamente illegali ma che continuano a spopolare tra gli utenti. Proprio per questo, abbiamo deciso di approfondire il tema raccontandovi come sta cambiando la legge riguardo questo dettaglio.

Andiamo a vedere tutto nel prossimo paragrafo: siamo sicuri rimarrete davvero senza parole.

Rischi multa per questo errore che commettono tutti: ecco di che si tratta

Siamo sempre di fronte a utenti che, pensando di fare i furbi, risparmiano moltissimi soldi ma poi sono costretti a ridarli per ripagarsi una grossa sanzione. Uno dei motivi che sta spopolando negli ultimi tempi, infatti, è proprio il fatto che per evitare un grosso pagamento per tutte le piattaforme streaming, si utilizza il famosissimo pezzotto. I controlli della Guardia di Finanza, però si fanno sempre più ferrati, tanto da individuare all’incirca 2266 nomi di utenti che lo posseggono.

Come spiega su LinkedIn Massimiliano Capitanio, commissario Agcom, in questi giorni sono arrivate le prime multe per chi ha usato il pezzotto e, in caso di recidiva la sanzione è di circa 154 euro ma potrebbe aumentare sempre di più.

La dichiarazione del Capitano

Nel corso degli accertamenti, tutti gli utenti multati sono stati inseriti all’interno di una black list e, in caso di recidiva, la sanzione arriva ai 5000 euro.

Il Capitano spiega: “I 300 milioni persi annualmente dal sistema calcio a causa dello streaming illegale, si traducono in danni per i tanti professionisti che ruotano attorno al settore. Con PiracyShield abbiamo già raggiunto importanti risultati, primo fra tutti i 43.691 siti pirata bloccati da febbraio 2024 ad oggi.”.