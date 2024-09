Parkside, la marca di bricolage del Lidl apre il suo primo negozio fisico | Code chilometriche al punto vendita

Hai mai comprato gli articoli di marca Parkside che vengono solitamente venduti al Lidl? Adesso si possono comprare in negozi fisici specifici.

Tra i discount più diffusi e amati in Europa c’è sicuramente Lidl. Ogni giorno infatti questa catena di supermercati propone ai clienti prodotti di ottima qualità a prezzi molto moderati. Si tende a pensare che i prodotti venduti nei discount siano di una qualità inferiore, ma in realtà il prezzo più basso è dato semplicemente dalla marca, che non è un brand famoso.

Tra i prodotti più venduti in Lidl ci sono quelli per il bricolage di marca Parkside. Con “bricolage” ovviamente si intendono tutti i prodotti utili per fare lavori di ristrutturazione in casa, piccoli e grandi. Comprendono, quindi, prodotti come assi di leggo, trapani, utensili vari, ma anche vernici, pennelli e così via.

Oltre che da Lidl, i prodotti Parkside fino a poco tempo fa si potevano comprare esclusivamente online. Adesso, però, i negozi fisici esclusivamente per prodotti di questo brand sono diventati realtà. La prima sperimentazione è nata in Ungheria, a Budapest, ma gli affari stanno andando bene e presto potrebbe nascere un nuovo negozio altrove.

Parkside, la marca di prodotti Lidl per il bricolage apre un negozio dedicato

I prodotti per il bricolage Parkside sono sempre stati molto apprezzati dai clienti, tanto che già nel 2019 Lidl aveva deciso di inaugurare uno store online. Le vendite sono andate così bene in questi cinque anni, che Lidl ha deciso quindi di aprire finalmente anche un negozio fisico e ha scelto come luogo pilota l’Ungheria, puntando sulla capitale.

Il primo negozio Parkside si trova a Biatorbágy, una cittadina a pochi chilometri da Budapest. Non è molto grande, conta circa 100 mq, ma la sperimentazione sta andando molto bene e nei prossimi tempi potrebbe allargarsi anche in altri Paesi, con negozi più grandi e con più assistenti alle vendite.

Il marchio Parkside è amato in tutta Europa, ma in particolare in Spagna, dove è presente con circa 200 articoli sparsi per gli oltre 600 Lidl che si trovano in tutto il Paese.

Gli spagnoli amano così tanto questa marca che presto potrebbe rivelarsi un vero concorrente per le altre aziende del settore del bricolage. Si pensa, infatti, che potrebbe aprire presto un secondo negozio fisico Parkside, forse in Polonia.