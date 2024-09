Si comprano una cabina da 900.000 euro sulla nave da crociera più lussuosa del mondo ma il viaggio dei sogni diventa un incubo

Non tutte le crociere si rivelano idilliache: alcuni passeggeri di una celebre nave sono in balia di un vero e proprio incubo.

Quanti di noi hanno avuto la fortuna di vivere alcuni giorni a bordo di una splendida nave da crociera? E’ un sogno e una passione che accomuna milioni di persone in tutto il mondo. Per alcuni addirittura è diventato quasi un hobby.

Innumerevoli passeggeri infatti, contenti della loro prima esperienza su questa tipologia di imbarcazione, hanno continuato negli anni a prenotare crociere su crociere. Del resto si tratta di un viaggio unico nel suo genere.

Non solo permette di rilassarsi e divertirsi grazie alle numerose attività presenti sulla nave, ma dà la possibilità ai presenti di visitare svariate città del mondo, dando dunque l’opportunità di conoscere altre culture e assaporare nuovi cibi.

A volte però una crociera può rivelarsi un incubo infinito, come è successo a 200 passeggeri, che sono bloccati da mesi su una lussuosa nave, arrivando a pagare quasi un milione di euro. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa è accaduto.

Una nave da crociera costata quasi un milione di euro

Anche se le crociere hanno visto u forte declino a seguito della pandemia, negli ultimi mesi sembra che la situazione stia normando alla normalità. Sempre più persone infatti decidono di imbarcarsi su una si queste mega navi per salpare verso straordinarie ed intriganti destinazioni. Anche se molti passeggeri preferiscono un viaggio economico e privo di spese extra, altri optano per vacanze lussuose ed esclusive.

Non è un caso infatti che mesi fa alcune camere di una nave da crociera siano state affittate a partire da 100 mila euro fino ad arrivare ad una cifra di circa 900 mila euro. Quest’ultima è l’Odyssey di Villa Vie Residences, che anni fa ha lanciato un’offerta memorabile e originale: un viaggio di oltre 1000 giorni, durante i quali i passeggeri hanno l’opportunità di vedere ben 147 paesi. Qualcosa però è andato storto: la nave sarebbe dovuta partire a fine maggio ma non è ancora riuscita a raggiungere la prima destinazione.

La partenza rinviata di mesi: i passeggeri su tutte le furie

Ai passeggeri dell’Odyssey di Villa Vie Residences è stata data la possibilità di acquistare la propria cabina anziché pagare una tariffa giornaliera per la camera. In questo modo, avrebbero potuto continuare a vivere sulla nave al termine del tour di tre anni. I primi problemi però sono affiorati ancor prima di salpare.

Alcuni mesi fa la nave era arrivata a Queen’s Island, nella capitale nordirlandese, per essere equipaggiata in vista della partenza prevista il 30 maggio. Tuttavia, non è ancora partita a causa di problemi ai timoni e al cambio. Ciò significa che i circa 200 passeggeri della crociera intorno al mondo sono rimasti bloccati a Belfast per più di tre mesi. Al momento, la nave rimane ormeggiata presso il cantiere navale Harland & Wolff di Belfast, noto soprattutto per essere il luogo in cui fu costruito il Titanic. Comincia però ad intravedersi un piccolo spiraglio di speranza. Secondo l’amministratore delegato di Villa Vie Residences la partenza della nave potrebbe avvenire molto presto.