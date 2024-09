Ikea dice addio al borsone blu: lo ha convertito in un cuscino

Ikea ha introdotto una novità che sicuramente piacerà ai clienti. Non ci sarà più la borsa blu, bensì un cuscino. Andiamo a scoprire gli ultimi dettagli.

Ikea non è altro che un’azienda multinazionale svedese e la sua sede principale si trova a Leida, ovvero nei Paesi Bassi. È stata fondata nel 1943 ad opera di Ingvar Kamprad, il quale fin da subito punta sulla vendita di mobili, complementi di arredo e vari oggetti per la casa.

Il nome è l’acronimo delle iniziali del fondatore e di Elmtaryd e Agunnaryd, ovvero la fattoria e il villaggio svedese di nascita. All’inizio si vendevano articoli di uso quotidiano, come penne, orologi, decorazioni e penne.

Successivamente furono presi in considerazione i mobili garantendo prezzi vantaggiosi e accessibili alla maggior parte delle persone. Dal 1968 iniziò la produzione dei mobili sostituendo in legno con il più economico truciolato.

Tra le altre curiosità c’è quella dei nomi dati ai prodotti. Derivano da zone dei paesi scandinavi, nomi dei giorni e dei mesi svedesi e anche termini tipici della lingua svedese. Adesso Ikea ha pensato bene di introdurre una novità.

Ikea, la borsa blu diventerà un cuscino

In Italia ci sono 32 punti vendita (solo in Lombardia si possono contare 4 punti vendita mentre in Sardegna e in Trentino Alto Adige non ci sono) ed è il terzo paese, dopo la Polonia e la Cina, da cui si acquistano le materie prime che vengono poi usate per la produzione degli arredi.

Ikea ha dei requisiti importanti da rispettare come il rispetto per l’ambiente le ottime condizioni di lavoro per i lavoratori, il rispetto dei loro diritti e la prevenzione alla discriminazione. Secondo quanto riportato sul sito notiziasdenavarra.com adesso ha introdotto una novità che sicuramente sarà gradita.

“Una delle borse più resistenti al mondo”

“Dopo 30 anni con noi, possiamo dire che una delle borse più resistenti al mondo. E’ grande e solida e può trasportare quasi tutto punto che sia la spesa, il bucato e la spiaggia, può accompagnarci ovunque”, ecco come è stata descritta dagli alti vertici della società la classica shopping bag blu.

Acquistato a 0,75 centesimi, è pieghevole e occupa pochissimo spazio. Può essere usato anche nella quotidianità. Proprio per questo motivo adesso la borsa funge anche da cuscino. Questa novità sarà introdotta in Singapore perché il terzo paese al mondo dove si dorme meno e ogni momento sarà utile per concedersi delle ore di riposo. Sviluppato in collaborazione con secret Little agency sarà realizzato con tessuti confortevoli che aiuteranno il sonno.