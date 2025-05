Domenica In, chi prenderà la conduzione del programma più amato della Rai: finalmente c’è il nome e cognome

Domenica in, le prime voci sulla conduzione del programma cominciano a farsi sentire: ecco che nomi saltano fuori

Il mondo dello spettacolo risulta davvero molto interessante soprattutto per coloro che amano il gossip e l’intrattenimento e non vedono l’ora di scoprire le verità messe a disposizione da moltissimi conduttori. Tra u programmi più longevi della televisione italiana che, nonostante gli anni, continua ad essere davvero interessante per gli spettatori è proprio Domenica In, condotto dalla splendida Mara Venier. Ma qual è il destino del programma? A questa domanda, dopo diverse indiscrezioni, cerchiamo di dare una risposta valida.

Sin da giovanissima, per seguire il marito a Roma, si è trasferita nella Capitale cominciando anche lei a sostenere provino sino ad essere scelta nel film Diario di un italiano di Sergio Capogna. Per la conduzione, invece, vista l’ambizione e la professionalità, Nanny Loy la sceglie per il Cantagiro per poi, nel 1993, alla conduzione di Domenica In insieme all’allora conduttore Luca Giurato.

Successivamente, vista la professionalità, Domenica In diventerà la seconda casa di Mara Venier che, ancora oggi, ne ha dedicato e migliorato il format con la sua idea ma anche seguendo le logiche della società moderna. Negli anni, però, soprattutto in questo 2025, si è vociferato un addio alla trasmissione da parte di Mara Venier.

Andiamo a vedere chi sarà il nuovo conduttore o conduttrice o se tutto rimane così invariato come lo è stato per tutti questi anni.

Domenica In, ecco le anticipazioni sul possibile conduttore

Per molto tempo si è vociferato un possibile addio di Mara Venier allo storico programma Domenica In, proprio per via delle condizioni di salute di suo marito Nicola Carraro. Per molto tempo, infatti, la donna non ha confermato ne smentito la sua presenza, anche se sono state dette tantissime cose a cui, oggi, finalmente facciamo chiarezza.

Più volte Mara Venier, in una intervista rilasciata a La Repubblica ha parlato dei suoi possibili eredi affermando: “De Martino è bravissimo, simpatico, è cresciuto molto, si fa voler bene, non si è montato la testa. Potrebbe fare una Domenica in molto rivoluzionaria, cambiando tutto. Lo vedo. Poi vedo Alberto Matano con un taglio giornalistico. Ecco, vedo Stefano e Matano”.

La sorte di Domenica In

Tutti, però, vogliono sapere se Mara sarà presente o no nella nuova stagione di Domenica In. Circa questa domanda, la conduttrice ha risposto che ci sarà ma che il varietà va rivisto. Nel dettaglio ha spiegato: “Sarò la conduttrice, ma insieme ad altri. Non sappiamo ancora con chi. Sarà più corale, come le prime edizioni che ho fatto con Bisteccone (Giampiero Galeazzi, ndr), e altri amici. Mi alleggerisco, sono molto felice.

Ha concluso: “Ho ancora voglia di fare televisione. Domenica in non è mai andata così bene come quest’anno, la gente ha voglia di vedermi. Se mi alleggerisco e ho meno responsabilità, meglio. In questi sette anni è stato un impegno molto pesante”.