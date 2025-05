Dopo 18 anni la verità: a Mediaset il colpo di scena | Neanche Pier Silvio si aspettava così tanto

Mediaset, dopo 18 anni arriva il colpo di scena più atteso del momento: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità

La società moderna sempre appassionata di televisione, cinema, serie televisive e tutto ciò che concerne l’informazione ma anche le novità attesissime, vede sempre un briciolo di speranza in alcune circostanze che possono confermare o ribaltare alcune sentenze processuali che hanno fatto scalpore durante gli anni. Mediaset , infatti, questo lo sa bene e spesso tratta alcuni temi e argomenti che lasciano trasparire tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ultimamente, infatti, abbiamo deciso di fornirvi un nuovo colpo di scena in un caso che sta facendo scalpore in tutta Italia.

Negli anni, Mediaset ha trattato tantissimi temi dalla politica, all’attualità all’intrattenimento fino alla cronaca nera che risulta tra i programmi e argomenti più interessanti e apprezzati in termini di share dalla popolazione italiana. Proprio per questo, alcuni programmi hanno cominciato a trattare argomenti che riguardassero oltre i temi politici anche quelli inerenti alla cronaca nera e ai casi eclatanti che hanno fatto discutere e, allo stesso tempo, hanno diviso l’opinione pubblica.

Tra questi, soprattutto negli ultimi giorni, a far parlare particolarmente pubblico, utenti e quant’altro, è il famoso caso di Chiara Poggi o meglio conosciuto come Delitto di Garlasco dove, come unico imputato condannato a 16 anni di carcere quasi scontati rientra proprio l’allora fidanzato Alberto Stasi.

Ultimamente, però, il caso è stato riaperto dopo ben 18 anni in quanto sono emersi nuovi dettagli saltati fuori grazie ad una famosa trasmissione Mediaset: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità del momento.

Delitto di Garlasco, le novità ad un programma Mediaset: ecco che sta succedendo

Il programma Le Iene, trasmesso su Italia 1, ha deciso di trattare il caso di Garlasco già moltissimi anni fa, prima che si riaprisse definitivamente come è successo in questi mesi, e, come abbiamo visto, si è parlato in una lunga intervista a Stasi, delle tantissime anomalie presenti in sentenza definitiva che lo hanno visto condannato a ben 16 anni di carcere, quasi del tutto scontati. Nonostante questo, però, Stasi continua a proclamarsi innocente, mostrando carte, sentenze con l’aiuto proprio del programma Le Iene.

Nelle puntate precedenti, infatti, è stato trasmesso un filmato inedito circa un supertestimone che ha parlato della mamma di Andrea Sempio e alcuni audio di Paola Cappa, gemella di Stefania. Aveva raccontato che, due persone oggi morte, avevano visto Stefania Cappa arrivare a casa della nonna e posare dentro un borsone pesante, dove a Tromello non è mai stata vista in precedenza. Il servizio era stato girato due mesi prima dalla messa in onda e la Procura ha chiesto di mantenere il silenzio, fino ad interrogarlo e iniziando a perquisire il canale di Tromello seguendo i suoi suggerimenti.

Quando e dove vedere il nuovo servizio de Le Iene

Nonostante tutto, le Iene mandano un altro servizio martedì 27 Maggio 2025 , intorno alle 21.20.

Non si sa di cosa tratterà questo servzio ma ricordiamo ciò che aveva detto un passante a riguardo: “Ci sono tante persone che sanno ma che non hanno parlato per paura. Puoi evitare di andare in caserma per dire un piccolo particolare per non finire nella m***a”.