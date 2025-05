Terremoto Netflix, da questa data devi dirgli addio: impossibile vederlo da questi dispositivi | È la fine di un’era

Netflix segna la fine di un’era proprio per questi dispositivi: il terremoto comincia a farsi sentire, ecco cosa tratta

Nella società moderna, utilizzare il dispositivo elettronico come tv o altri aggeggi che ci permettono di ricavare notizie è davvero molto rilevante, anche se ad oggi, secondo delle analisi degli esperti in sociologia, gli utenti non possono fare a meno delle piattaforme come Netflix, Amazon Prime, Disney+ e molto altro ancora. Proprio per questo, le novità non si fanno di certo attendere e, per quanto concerne Netflix, vi sono delle novità che è impossibile ignorare; andiamo a scoprire proprio in questo articolo di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Negli ultimi anni, avere una piattaforma che ci permettesse di guardare film, documentari, serie televisive sia italiane che americane, è davvero una cosa piacevole e da considerare, soprattutto dopo una classica giornata lavorativa molto stressante. Infatti, alcuni dei nostri utenti non fanno altro che preferire pop corn, Netflix e divano ad una serata in discoteca.

Bisogna, però, ammettere che le sorprese per queste nuove piattaforme che di anno in anno spopolano fra noi, che vi sono dei cambiamenti da considerare e che possono ribaltare in pochissimo tempo la tua vita.

Nel prossimo paragrafo vi diremo subito a cosa potresti dire addio riguardo proprio la piattaforma Netflix: andiamo a vedere insieme cosa sta cambiando e quali sono i punti da considerare.

Netflix, la rivoluzione che cambia tutto: ecco di che si tratta

Nonostante la piattaforma Netflix mett sempre al primo posto i suoi clienti, dal 3 Giugno quest’ultima ha annunciato di terminare il supporto su dispositivi un po’ datati e, se posseduti da ciascuno di voi, significa che non potete più vedere la vostra piattaforma preferita. Questo, quindi, rappresenta un momento cruciale proprio per chi possiede dispositivi Amazon Fire TV prodotti tra il 2014 e il 2016.

Se ti stai chiedendo quali sono i modelli che perferanno l’accesso a Netflix, proviamo ad elencarvene tre: Fire TV (2014), Fire TV Stick (2014) ossia la prima celebre chiavetta HDMI, Fire TV Stick con Alexa Voice Remote (2016), ossia il modello che introdusse per la prima volta i comandi vocali.

Ecco come fare a verificare se possiedi questo modello

Per verificare di non avere le piattaforme sopra citate, basta accedere alle Impostazioni, i del dispositivo Fire TV, selezionare “Il mio Fire TV” e cliccare su “Informazioni”. Se è datato basta procedere all’aggiornamento entro il 3 giugno.

Una delle soluzioni più semplici, invece, è proprio quella di acquistare Fire TV Stick HD da Amazon ad un prezzo davvero irrisorio: 44, 90 euro. Questo dispositivo supporta anche la risoluzione Full HD e include il telecomando vocale Alexa per il controllo smart home.