Smart TV, tutte le sue funzioni nascoste che nessuno conosce | Rimarrai di sasso, non ti immagini nemmeno

Lo sapevi che la tua smart TV può nascondere alcune funzioni utilissime? Ecco un elenco: sicuro di conoscerle tutte?

Negli ultimi anni le smart TV sono diventate molto popolari. Oggi praticamente tutti ne hanno almeno una in casa e sono molto comode perché appunto sono dotate di app e collegamento a Internet e questo permette di guardare film e serie tv direttamente su uno schermo grande, senza dover prendere il computer.

Solitamente la maggior parte delle persone non perde molto tempo a esplorare le funzioni più nascoste di questi dispositivi, limitandosi a usare le app già pre-installate, come per esempio Netflix o Amazon Prime, per guardare i contenuti a pagamento. In realtà, con una smart TV si può fare anche altro.

Ecco un elenco completo di tutte le funzioni delle smart TV. Queste funzioni sono comuni alla maggior parte dei modelli più recenti e sono decisamente utili, ma forse poco conosciute. Tu le conosci già tutte?

Smart TV, tutte le funzioni nascoste

Le smart TV possono nascondere alcune funzioni utili ma poco conosciute. Per esempio, il controllo vocale avanzato: questa funzionalità è stata aggiornata e ora può essere usata per ricerche e comandi più complessi, come ottenere informazioni aggiuntive sul programma che si sta guardando o controllare altri dispositivi connessi.

Un altro comando utile è la personalizzazione della schermata iniziale: in questo modo puoi organizzare l’ordine delle app che utilizzi di più e disinstallare quelle che non ti servono.

Smart TV, le funzioni che non conosci

Con la smart TV puoi controllare altri dispositivi connessi: la smart TV infatti può diventare una specie di hub, se gli altri dispositivi sono compatibili, come per esempio le luci o le telecamere.

Un altro comando utile è la modalità multi-view: con questa puoi guardare due programmi o più contemporaneamente. Lo schermo si divide in più parti e questo ti permette di tenere sotto controllo più programmi, magari mettendo in muto uno e guardando bene l’altro.

Ultima ma non meno importante, c’è anche la funzione PiP: con questa funzione è possibile regolare lo schermo e guardare un programma da una finestra più piccola mentre si sta utilizzando un’altra app.

Infine, ricordiamo che la smart TV può essere usata direttamente per navigare su Internet. Sarà banale, ma in realtà non tutti lo sanno. Si può andare sull’app di un motore di ricerca e da lì cercare quello che si preferisce. Questa è una funzione utile per guardare contenuti direttamente dal sito, se non c’è l’app.