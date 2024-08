Anche tu ti addormenti con la televisione accesa? Questo è il motivo secondo la psicologa

Sempre più persone hanno questa abitudine: ecco cosa nasconde la tendenza a dormire con la televisione accesa, lo dice la psicologia.

La televisione è una tecnologia ormai capillarmente diffusa in tutto il Paese – in tutto l’Occidente e oltre – ed è un importante mezzo di informazione e di intrattenimento: svolge un importante compito visto che anche i bambini sono soliti guardare la tv, e può formare, almeno in parte, le menti, anche in base ai programmi che si sceglie di vedere.

Per anni tacciata come dannosa, la televisione oggi ha cambiato funzione e viene spesso utilizzata come semplice schermo sul quale far girare applicazioni come Netflix o qualunque altra che si occupi dello streaming on demand.

Lo zapping, infatti, è ormai quasi estinto come pratica, visto che l’utente può scegliere tra migliaia di contenuti a noleggio ogni giorno: fatto sta che la fruizione di contenuti televisivi, seppure in modo diverso rispetto al passato, è sempre più presente nella quotidianità di tutti, per molti lo è anche al momento del sonno.

Nonostante possa sembrare una semplice abitudine, quella di addormentarsi con la televisione accesa presenta dei significati da non trascurare: ecco quali secondo la psicologia.

La tv continua ad andare e l’utente dorme: cosa vuol dire

Si tratta, possiamo dirlo, di una cattiva abitudine, visto che l’igiene del sonno prevederebbe di preparare il proprio ambiente per dormire in proprio sereno, spegnendo tutte le luci forti – incluse quelle dello schermo – e ogni dispositivo elettronico.

Nonostante sia noto quanto non si tratti di un comportamento sano, tanti usano addormentarsi con un sottofondo che spesso è quello della televisione – ma sovente anche quello prodotto dal telefono: si tratta di una arma inconscia contro la solitudine.

Sottofondo televisivo per scacciare la solitudine e i pensieri

Oltre a essere un modo pratico per combattere il silenzio della solitudine, avere un sottofondo aiuta anche a fermare i pensieri: il dover seguire un filo logico di quanto accade sullo schermo fino al momento del sonno ci aiuta a evitare di rimuginare entrando talvolta in loop di pensieri negativi per il nostro umore e anche per il relax che un buon sonno presuppone.

Infine, altra funzione utile è quella di programmare la mente per evitare di fare incubi, ad esempio guardando una serie comica che riesce a sgombrare il cervello e a fare sì che nella notte si rielaborino informazioni comiche e superficiali.