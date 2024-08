Con questo trucco trasformerai il tuo cellulare in un telecomando universale per la smart TV | Funziona con qualsiasi dispositivo Android o iOS

Non tutti sanno che è possibile trasformare il cellulare in un telecomando universale per la smart TV. Andiamo a scoprire come si può fare per ottenere questa ulteriore funzionalità.

“Il telecomando è un dispositivo elettronico che consente di inviare segnali ad un altro dispositivo situato a distanza per comandarlo”, ecco cosa si può leggere su Wikipedia. Si tratta di un oggetto di piccole dimensioni con una batteria e può trasmettere dei segnali fino a una distanza di 20 metri in raggi infrarossi e codificato.

I primi telecomandi furono costruiti negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra mondiale. All’inizio erano collegati alla televisione con un cavo per trasmettere il segnale. Il primo modello è noto come lazy – bone e quello senza fili fu brevettato solo nel 1956 da Robert Adler.

Con il tempo sono stati utilizzati anche per comandare impianti stereo, lettore DVD, decoder, videocamere, cancelli automatici di garage e tanto altro ancora. Esistono anche quelli definiti “universali” che sono utilizzati nell’ambiente domestico per accendere o spegnere vari dispositivi elettronici.

Ma cosa succede quando si perde un telecomando o non funziona bene? Bisogna andare a comprarne un altro? In realtà è possibile utilizzare altro alla portata di mano di tutti.

Ecco come trasformare il tuo cellulare in un telecomando

Oggi grazie alla tecnologia si può risolvere qualsiasi tipo di problema. A volte capita di stare seduti sul divano di casa e si cerca invano il telecomando. Una volta trovato, può non funzionare e questo può essere un problema da risolvere. Per fortuna c’è un trucchetto che pochi conoscono. Basta semplicemente seguire dei passaggi e il gioco è fatto.

Secondo quanto riportato sul sito computerhoy.com è possibile fare a meno del telecomando utilizzando un qualsiasi cellulare Android o iPhone con iOS. In questo modo non sarai costretto a comprarne uno nuovo e, di conseguenza, spendere ulteriori soldi.

Applicazioni SmartThings e Google Home, due soluzioni efficaci

Alcuni telefoni Android incorporano un sensore infrarossi che consente di controllare la maggior parte dei dispositivi compatibili. Per migliorare questa funzione sono state introdotte delle modifiche. In poche parole chi ha una Smart TV Samsung ha a disposizione l’applicazione SmartThings ed è disponibile anche per sistemi operativi iOS. Esso consente di controllare gli apparati elettronici e gli elettrodomestici compatibili direttamente dal tuo smartphone.

Inoltre marchi come la Sony, la Philips e il TCL sono già dotati di un sistema operativo Google e basta solo scaricare l’applicazione Google Home (consente di configurare, gestire, automatizzare e controllare in un posto unico e migliaia di dispositivi compatibili in casa).