10 film horror super famosi che hanno avuto un rodaggio ancor più agghiacciante

Se ami l’horror ecco dieci famosi retroscena di film horror che sono entrati a far parte della storia del cinema.

Il genere horror non è certo per tutti: non esattamente la totalità delle persone che va alla ricerca di sensazioni inquietanti o da brivido quando si reca al cinema o sceglie uno dei tanti film disponibili sulle piattaforme di streaming.

Per molti, però, guardare un film horror può equivalere ad esorcizzare la propria stessa paura di ciò che è reale, immedesimandosi nei protagonisti e provando a risolvere situazioni disperate.

Non tutti conoscono le curiosità che andremo a elencare: si tratta di una serie di bizzarri aneddoti che sono avvenuti proprio negli stessi luoghi o persino mentre un famoso film horror veniva girato.

In questo elenco da paura troviamo i seguenti lungometraggi: Dracula, L’esorcista, Il faro, La dimora della paura, Archivio Warren, Annabelle, Lo squalo, La profezia, Poltergeist, Il seme del diavolo.

Dieci film e dieci avvenimenti inquietanti

Il Dracula di Tod Browning non era iniziato con una buona stella: il regista era insoddisfatto del suo cast, che lo percepiva non poco, e Dwight Frye, tra i protagonisti, soffrì molto per il fatto che a partire da Dracula in poi fu chiamato a interpretare ruoli simili, ormai imprigionato in uno stereotipo fisso che detestava. Morì di infarto a soli 44 anni.

Nel corso delle riprese di L’Esorcista una serie di eventi strani costellarono le lavorazioni, ma mai inquietanti come l’incendio che distrusse i set lasciando intatta solamente la stanza di Regan.



Gli altri otto inquietanti racconti

Se Robert Pattinson stava per perdere la testa sul set di Il Faro, nel corso delle riprese per La Dimora della Paura, la squadra ha trovato un cadavere vicino al set. Nella realizzazione The Warren File: The Conjuring, la storia vera che ha ispirato il film si basa su una famiglia che si è recata sul set: molti hanno affermato che quando uno dei membri della famiglia entrava sul set si percepiva un improvviso vento freddo.

Il set era tutto per Annabelle, quando sono apparsi segni di tre dita, gli stessi che ha il demone presente nel film. Celebre lo squalo meccanico di Lo Squalo, o forse dovremmo dire gli squali, visto che la macchina continuò a rompersi nel corso delle riprese. Fulmini e aerei colpiti costellano la storia di La Profezia, per poco Gregory Peck e lo sceneggiatore non ci restano secchi. Poltergeist è tristemente noto per la tragica morte di più di uno dei suoi interpreti. Infine, il compositore de Il seme del Diavolo, scivolò e cadde in casa sua, rimanendo in coma fino alla morte l’anno successivo: sorte analoga era toccata a uno dei personaggi del film.