Trucco per accedere alla lista completa di 42.000 canali IPTV: fai molta attenzione, è una pratica illegale

Una pratica illegale ma davvero molto diffusa quella dell’utilizzo dell’IPTV: non si pagano abbonamenti, basta un trucco.

Siamo ormai giunti alla saturazione del mercato per quanto riguarda le numerose piattaforme di streaming, per altro ognuna con la sua esclusiva: a partire da Netflix, passando per Prime Video e giungendo a Chili o Apple+ e chi più ne ha più ne metta, se dovessimo abbonarci a tutte le piattaforme esistenti non riusciremmo nemmeno ad arrivare a fine mese.

Inoltre, come accennato, ognuna di queste piattaforme ha la sua esclusiva: basti pensare a NowTv che offre tutte le possibilità di HBO, oppure a Netflix con Stranger Things, o Prime Video che ha ottenuto moltissimi utenti grazie alla ormai celebre serie tv sui supereroi, The Boys.

Molti, di conseguenza, non potendo sostenere tutti gli abbonamenti, hanno scelto di rivolgersi a una modalità alternativa e non del tutto legale: si tratta dell’IPTV, una tecnologia che permette la distribuzione di contenuti audiovisivi in ​​streaming, eliminando la necessità di antenne o cablaggi tradizionali.

Si tratta di una opera collaborativa e gratuita, è ovvio che, quindi, dia non poco fastidio ai servizi di streaming a pagamento: ecco come fare per poter avere accesso ai 42.000 canali da tutto il mondo.

IPTV, una chance incredibile per gli appassionati di intrattenimento (e non solo)

La procedura per accedere a tutti i canali non è troppo complessa, basta seguire pedissequamente i seguenti passaggi: accedi al sito IPTV-org, dove troverai diverse liste M3U, classificate per lingua, paese o tema; seleziona l’elenco che ti interessa di più e scaricalo sul tuo dispositivo; apri il lettore multimediale che hai scelto e avvia la configurazione. Tra i più popolari ci sono VLC media player, Plex o Kodi.

Puoi farlo anche dal sito GitHub dal tuo dispositivo e copia il link dell’elenco che preferisci, ci sono tutti i canali tranne quelli per adulti, tutti i canali della tua nazione, oppure un elenco dei canali completo. Successivamente cerca l’opzione per caricare una playlist M3U e seleziona il file che hai scaricato.

42.000 canali: tutti per te con IPTV

La questione della legalità di IPTV è ancora ambigua, in ogni caso seguendo i passaggi sopra elencati potrai avere accesso a canali trasmessi da tutto il mondo, una opportunità incredibile per gli appassionati di televisione.

Il fenomeno è ormai estremamente diffuso e la sua illegalità risiede nel fatto che è possibile reperirvi anche contenuti in streaming “pirata”.