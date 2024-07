DAZN, stop alla pirateria in Italia con l’offerta da pochi spiccioli | Siamo quelli che paghiamo meno in Europa

La pirateria non serve più, in Italia è popolarissimo l’abbonamento del noto servizio streaming per lo sport di DAZN.

Dopo Sky, DAZN ha visto la sua fortuna espandersi grazie ai servizi offerti a dei prezzi molto competitivi che pensano, nel tempo persino di superare la “convienienza” della pirateria dello streaming, che ricordiamo essere illegale.

L’ascesa di Dazn è legata, dunque, alla discesa delle IPTV, sistemi illegali che permettono di fruire gratuitamente di contenuti altrimenti a pagamento: sembra che ci stia riuscendo, conquistando un parterre di abbonati molto ampio, ma ancora non è abbastanza per sconfiggere lo streaming illegale.

L’azienda, dunque, starebbe pensando di lanciare un nuovo abbonamento prossimamente che ammonterebbe a una cifra decisamente minore rispetto a quella proposta in precedenza, si tratta di un abbonamento proposto per il mercato italiano.

Infatti in Italia la pirateria è molto diffusa, per questo motivo proprio nel nostro Paese è stata diffusa la notizia di una possibile offerta che farebbe gola a molti: ecco a quanto ammonta.

In Italia l’offerta più bassa disponibile

Stiamo parlando del Goal Pass, ovvero una versione un po’ ridotta di DAZN Plus con accesso alle partite di Serie A al costo di 13,99 euro al mese. Questo, però, sembra non bastare agli utenti italiani, e proprio per questo Dazn sta pensando di approvarne una ancora migliore.

Per l’Italia l’azienda sta pensando di offrire partite di prima divisione, Champions League e Premiere League, offrendo un abbonamento al 100% dedicato allo sport del calcio a un costo davvero conveniente.

Lo streaming di DAZN in Europa, l’offerta italiana

Al momento, in Germania l’abbonamento ha costo annuo di 599,88 euro. In questa nazione, infatti, Sky e DAZN hanno raggiunto un accordo per portare il canone mensile da 80,49 euro a 49,99 euro per il primo anno.

In Francia, tra Canal+ e Prime Video, la tariffa più economica ha un costo di 38,23 euro al mese, che si traducono in 458,76 euro all’anno . In Spagna si parla di 329,99 euro annui per il pacchetto DAZN complessivo dopo la riduzione dei piani con la Formula 1, sembra la tariffa più economica, ma, basandosi sullo stipendio medio dei lavoratori sono quelli che spendono di più. La possibile offerta che potrebbe essere accessibile dall’Italia prevede contenuto totalmente dedicato al calcio e potrebbe avere un prezzo di 18,99 euro al mese.