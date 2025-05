Tradimento 2, le anticipazioni fanno tremare tutti: proprio lui finisce in ospedale | La disgrazia si consuma tra le lacrime

Tradimento 2, anticipazioni che fanno tremare i fan: ecco cosa sta per succedere, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda

Molto spesso gli utenti che ci seguono amano le soap opere, soprattutto quando i colpi di scena non si fanno attendere e non si aspetta altro che scoprire chi ha commesso un omicidio, ma anche tradimenti, dolori, lacrime gioie e cosi via. Tra le soap più amate dagli italiani in questo periodo storico, rientra proprio Tradimento che è giunto alla seconda stagione. In questo articolo, abbiamo deciso di svelarti le anticipazioni delle puntate che ti lasceranno davvero senza parole.

La serie turca Tradimento va in onda dal 2024 proprio su Canale 5 e vede come protagonista Güzide Özgüder è un’eminente e rispettata giudice di famiglia che crede di avere una famiglia esemplare, ma dietro quella tranquillità si nasconde un castello di sabbia a cui non aveva mai fatto caso.

La storia, come tutte le soap che si rispettano ruota su alcuni colpi di scena che tengono incollato lo spettatore non solo fino alla fine della puntata ma anche durante le puntate successive, proprio perché tiene viva una sensazione di voler scoprire il perché di alcuni gesti dei protagonisti e dei personaggi secondari.

Nel prossimo paragrafo, abbiamo deciso di sorprenderti svelando quello che accadrà nelle prossime puntate della soap del momento lasciandoti davvero con il fiato sospeso: andiamo a vedere tutti i dettagli e le curiosità che succederanno.

Tradimento, ecco le anticipazioni che ti lasciano senza fiato

Come vi abbiamo già anticipato, la serie turca Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.45 e il venerdì in prima serata su Canale 5 anche se tutti gli episodi potete guardarli anche su Mediaset Infinity.

Le novità che riguardano Tradimento e le puntate che verranno trasmesse dal 2 all’8 giugno sono davvero incredibili e lasciano lo spettatore con il fiato sospeso. Proprio per questo, vi diciamo che Guzide, una volta rientrata a casa si confida con Ozan riguardo al suo dispiacere per la situazione con Ipek, ma qualcosa va storto e allo stesso tempo Oylum arriva all’ospedale di Izmit spaventata, ma scopre che Kahraman è salvo, abbracciandolo in lacrime.

Cosa succederà

Tolga fa un video virale sul web suscitando reazioni ironiche da parte di Serra e Azra.

Non è finita qui: Oltan caccia Serra e Azra di casa e chiede a Selin di aiutarlo a far rinsavire Tolga. Insomma, ne vedremo delle belle!