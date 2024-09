Ecco che fine ha fatto John Deacon: l’ex bassista dei Queen ora campa così | “Non ci risponde nemmeno, incassa solo gli assegni che gli passiamo”

L’ex bassista di una delle band più famosa del mondo rivela come la pensava: un’opinione che ha fatto storcere il naso a molti fan del gruppo.

Una chimica e un momento propizio oltre a una dose incredibile di talento, questi alcuni degli ingredienti che hanno reso i Queen una band immortale che è integrata nel tessuto sociale e nella memoria collettiva non solo inglese ma quasi planetaria.

Molti rimpiangono la band, che si è andata sfaldando dopo la morte del frontman Freddie Mercury, anche lui da solo diventato un’icona del rock inglese immortale – come spesso accade quando un artista molto bravo viene a scomparire prima dei 50 anni lasciando un vuoto così grande.

In realtà, però, non tutti erano d’accordo sul “farla finita” dopo la morte del noto artista; fu proprio il bassista John Deacon, però, a dichiarare: “Per quanto mi riguarda è così. Non ha senso continuare. È impossibile sostituire Freddie”.

Ecco che il bassista, dunque, andrò per la sua strada: pubblicò un album solista nel 1986 e creò un gruppo secondario, The Immortals, con il quale pubblicò un solo singolo. Ecco oggi come vive e qual è il suo rapporto con gli altri ex membri della famosissima rock band.

Jhon Deacon: l’ex bassista dei Queen dopo “la fine”

L’artista si riunì con il gruppo dopo la morte di Freddie Mercury per finire l’ultimo album della band, “Made in Heaven”, e si presentò anche alla registrazione di “No-One But You”, l’unico singolo del gruppo senza Mercury – pubblicato nel 1997.

Infine, dopo un paio di apparizioni pubbliche, Deacon si ritirò, non prima di raggiungere un accordo con Brian May e Roger Taylor, in modo che i due potessero continuare a usare il nome del gruppo e farne quello che volevano, a patto di consultarlo prima di prendere decisioni importanti.

Deacon e la dichiarazioni dei due ex compagni della band

“La stragrande maggioranza delle volte non ci risponde nemmeno”, ha dichiaratoTaylor, “Naturalmente: tutti gli assegni sono accettati. Non ci sentiamo perché John è davvero un sociopatico. Ha dato la sua benedizione a ciò che Brian e io possiamo fare con il marchio Queen. E ovviamente ne abbiamo approfittato molto bene”.

Grazie agli assegni, Deacon ha accumulato un patrimonio netto di circa 180 milioni di dollari e vive grazie ai proventi della band, ma sembra vivere una esistenza tranquilla senza ostentazioni di alcun genere.