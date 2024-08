Cristiano Ronaldo apre il suo canale YouTube ma i suoi figli non potranno seguirlo: svelato il motivo

Il campione di calcio Cristiano Ronaldo ha recentemente aperto un canale YouTube, ma i suoi figli non lo seguiranno sicuramente: il calciatore ha spiegato il motivo molto chiaramente.

Nella storia contemporanea, uno dei calciatori migliori di tutti i tempi è certamente Cristiano Ronaldo. C’è chi addirittura afferma che sia il calciatore migliore di sempre, senza stare dietro a nessuno. Il campione di calcio gioca nella nazionale portoghese e in particolare attualmente milita nella squadra saudita All Nassr, sempre nel ruolo di attaccante.

Precedentemente il calciatore ha giocato anche nella Juventus, nel Real Madrid e nel Manchester UTD, ma non è conosciuto al pubblico solo per la sua carriera incredibile. In particolare, è famoso anche per la sua vita sentimentale.

Attualmente, è sposato con la modella Georgina Rodriguez e ha cinque figli. Il primo è nato dopo una relazione con una donna che non ha mai rivelato a sua identità, nel 2010, mentre una coppia di gemelli è nata nel 2017 tramite madre surrogata. Da Georgina Rodriguez ha poi avuto altre due bambine tra 2017 e 2021.

Cristiano Ronaldo, perché i figli non lo seguono su YouTube

Nonostante la popolarità e gli impegni sportivi, Cristiano Ronaldo è un padre molto presente e attento con i suoi figli. Di recente ha deciso di aprire un canale YouTube (era già molto attivo su Instagram, insieme alla moglie), ma ha detto chiaramente che i suoi figli non lo seguiranno, almeno non troppo presto.

Ha spiegato, infatti, che secondo lui un uso spropositato della tecnologia da parte di bambini così piccoli potrebbe rivelarsi avere un impatto negativo nel corso del tempo. Per questo, non vuole che i figli abbiano i social e li controllo molto bene quando usano i dispositivi tecnologici.

Cristiano Ronaldo contro gli smartphone: i figli non li usano

Di recente, Cristiano Ronaldo ha rivelato, come riportato da Infobae, che suo figlio maggiore Cristiano Junior non possiede un cellulare perché desidera che resti lontano dal mondo digitale ancora per un po’. Il ragazzino è nato nel 2010 da una donna sconosciuta ed è stato cresciuto dal padre e da Georgina Rodriguez. Oggi ha quindi 13 anni.

Già nel 2022, il campione aveva dichiarato durante l’Expo 2020 che suo figlio maggiore non possedeva un telefono, nonostante già da tempo lo pregasse di regalargliene uno. Il calciatore ha spiegato di non volerlo fare, sia perché secondo lui i bambini portoghesi sono troppo dipendenti dalle nuove tecnologie, sia perché vuole insegnargli che ottenere ciò che si vuole non è sempre così facile.