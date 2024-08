Divorzio Jennifer Lopez – Ben Affleck, spunta un video compromettente della cantante | La goccia che ha fatto traboccare il vaso

Pare che stavolta l’idillio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sia giunto al termine per colpa di lei. Andiamo a scoprire cosa è successo a una delle coppie più amate in assoluto.

Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono incontrati per la prima volta nel 2002 sul set di Amore estremo – Tough Love e dopo un anno decisero di convolare a nozze. Tuttavia prima di salire sull’altare decisero di prendere strade diverse.

Lei conobbe Marc Anthony che ha reso padre di due gemelli mentre Ben Affleck ha avuto tre figli dall’attrice Jennifer Garner. In entrambi i casi non c’è stato un lieto fine, dunque il divorzio è stato inevitabile. Nel 2021 si sono ritrovati e hanno ufficializzato un anno dopo il fidanzamento.

L’anno dopo si sono sposati a Las Vegas facendo sognare tutti i fan. Purtroppo da tempo stanno circolando delle voci su una presunta crisi. Ad alimentarle ci ha pensato Ben Affleck che è stato visto senza la fede al dito.

C’è chi dice che la colpa sia di lui che non va d’accordo con nessuno mentre altri sostengono che la causa sia il lavoro di lei. Altri ancora, invece, hanno avanzato altre ipotesi.

Un video su Jennifer Lopez ha causato il divorzio. I fan sono increduli

Secondo quanto riportato sul sito eldiariodesonora.com pare che i due volti noti a livello mondiale abbiano deciso di mettere la parola fine alla loro storia. Dietro a una scelta simile ci sarebbe stato un evento del tutto inaspettato al punto tale da cogliere alla sprovvista i loro fan.

Stavolta è stato l’amatissimo attore ad allontanarsi dalla cantante perché ha scoperto un’amara realtà che ormai fa parte del passato. Non è stato mai messo al corrente di questa situazione e, di conseguenza, sembra aver avuto un impatto così forte da determinare la fine della relazione. Ma cosa sarà successo di così grave? La risposta è immediata.

Ben Affleck ha messo la parola fine. Nella faccenda è coinvolta l’FBI

In poche parole di recente sono state fatte delle dichiarazioni da Suge Knight, ovvero ex detenuto e dirigente musicale, sul conto di Jennifer Lopez e Sean Diddy Combs. Lo scorso marzo la Polizia ha fatto delle perquisizioni nella casa di Diddy ed è stato trovato del materiale compromettente su una sparatoria in un night club del 1999.

Jennifer Lopez ha assistito alla scena e, in qualità di testimone chiave, è stata interpellata e avrebbe mentito sostenendo che la pistola trovata sul luogo non apparteneva a Diddy. In questo modo è stato assolto, ma il video che adesso l’FBI ha tra le mani ha messo in cattiva luce Jennifer Lopez. Ciò sarebbe bastato per spingere Ben Affleck ad allontanarsi. La faccenda risulta poco chiara, dunque si attendono ulteriori aggiornamenti.