“La storia infinita”, retroscena shock: parla “l’imperatrice bambina” | Dopo quel film mi hanno fatto proposte orribili, ho lasciato il cinema

L’Imperatrice Bambina ha lasciato l’ambiente del cinema dopo essere stata vittima di stalking: ecco cosa le è accaduto.

Un film che si basa su un romanzo di una sensibilità incredibile, La Storia Infinita di Michael Ende ha avuto un successo incredibile, amplificato ancor di più in seguito dalla memorabile trasposizione cinematografica che ha visto Noah Hathaway nei panni del coraggioso, Atreyu e Barret Oliver che ha rappresentato la sensibilità di Bastian e Tami Stronach a raccogliere la sfida di restituire l’immagine della purezza dell’Imperatrice bambina.

Il lungometraggio ha lasciato un buon ricordo nella mente e soprattutto nel cuore di tutti e, seppure oggi il film risulti datato, rimane una delle perle della cinematografia per bambini con tanti livelli di lettura tali da incantare un adulto allo stesso modo, se non di più.

Dopo diverso tempo, però, come è successo anche nel caso della protagonista di un altro celebre film, il Mago di Oz, sono giunte alcune rivelazioni da parte proprio dell’attrice bambina, che oggi ha 52 anni.

In realtà parla con grande allegria del periodo sul set, ma quello che accadde in seguito all’uscita del film contribuì alla decisione dell’attrice di allontanarsi dalle scene: ecco cosa accadde.

Tami Stronach, le proposte fatte all’Imperatrice bambina

Ai microfoni di People l’attrice ha parlato di cosa accadde in seguito alla realizzazione del film: “Dato che me ne sono andata così in fretta, non è stato davvero traumatico o qualcosa del genere, ma ho avuto degli stalker”, ha raccontato, “Ho avuto degli anziani signori che mi hanno regalato le fedi nuziali a 10 anni. Ci sono stati alcuni copioni che abbiamo ricevuto che erano davvero inappropriati, e sapevo che lo erano, e ho pensato: ‘Non ci credo’!”.

L’attrice ha parlato di questa esperienza come non troppo traumatica, questo perché ha, in seguito, deciso di non proseguire per quella strada: ecco quali sono stati i motivi.

Le parole di Tami Stronach a People

L’attrice, in seguito alla confessione su quanto accaduto, ha approfondito il ragionamento fatto da lei e la sua famiglia all’epoca: “Penso che, se fossi venuta da una famiglia di Hollywood e avessi avuto accesso a grandi manager, probabilmente avrebbero saputo come bloccare quella roba. Ma non eravamo affatto persone di Hollywood”, aveva raccontato.

“Abbiamo fatto una specie di riunione di famiglia e ci siamo detti: ‘Non siamo attrezzati per essere attori negli anni ’80. Ci sono molti modi in cui potresti essere danneggiata. Che ne dici di scegliere di non essere danneggiata?’ E io ero tipo: ‘Okay'”, ha confidato ai microfoni di People.