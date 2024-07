Muore per complicazioni da diabete Shally Duvall, tutti la ricordano per il suo ruolo sul set di The Shining | Da quel film in poi non è stata più la stessa, caduta in depressione non ha più lavorato

La celebre attrice di The Shining è venuta a mancare e con lei se ne va un pezzo di storia del cinema hollywoodiano.

Pocho fa ci ha lasciato Shelley Duvall, nota principalmente per il ruolo di Wendy Torrace in Shining, uno dei più famosi capolavori cinematografici horror firmati dall’inestimabile Stanley Kubrick e che vede tra i protagonisti l’attore Jack Nicholson.

La nota attrice statunitense è morta a causa delle complicazione del diabete nella sua casa situata nella città di Blanco, in Texas, stato in cui è nata e cresciuta insieme ai genitori e ai tre fratelli. Al suo fianco c’era il suo compagno di vita Dan Gilroy, che ha conosciuto oltre 30 anni fa.

E’ stato proprio quest’ultimo ad annunciare la morte della Duvall con le seguenti parole: “La mia cara, dolce, meravigliosa compagna di vita e amica ci ha lasciato… Troppe sofferenze ultimamente, ora è libera. Vola via, bellissima Shelley“.

Una grande perdita per il mondo del cinema

La Duvall può vantare una carriera pluridecennale. Nota per il suo fisico magro e i grandi occhi espressivi, oltre a farci conoscere per la sua incredibile interpretazione in Shining, l’attrice ha preso parte ad numerose celebri pellicole di fama internazionale. Basti pensare alla commedia “Popeye” nella quale ha recitato insieme a Robin Williams, oppure al film corale del 1975 “Nashville” e “3 donne” del 1977, che le valse il premio come miglior attrice a Cannes.

Tra gli altri lavori degni di nota figurano le sue interpretazioni in “Annie Hall”, “Roxanne” e “McCabe & Mrs. Miller”. Ma Shelley è stata una donna estremamente polivalente. Infatti non ha lavorato solo come attrice: negli anni si è cimentata anche nella produzione e nella conduzione televisiva di “Faerie Tale Theatre”.

Il ritiro dalle scene

La ex protagonista di Shining ha lavorato nell’industria dell’intrattenimento per decenni prima di ritirarsi dalle scene. Nel corso di un’intervista rilasciata nel 2016, quest’ultima ha rivelato di soffrire di una malattia mentale e di aver bisogno di aiuto. Solo pochi mesi fa ha fatto altre dichiarazioni riguardo la sua carriera e l’assenza da progetti cinematografici e televisivi.

Questo è ci che ha affermato: “Ero una star, avevo ruoli da protagonista… La gente pensa che (il motivo del mio allontanamento) sia per l’invecchiamento, ma non è così. È violenza”… Come vi sentireste se le persone fossero davvero gentili e poi, all’improvviso, su due piedi… si rivoltassero contro di voi?... Non ci credereste mai se non vi succedesse. È per questo che ci si sente feriti, perché non si riesce a credere che sia vero“.