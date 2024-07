Esclusivo Lady Diana, a 27 anni dalla sua scomparsa pubblicate nuove lettere segrete scritte alla governante durante la luna di miele | “Sono incinta”

Alcune eclatanti lettere scritte dalla celebre Principessa sono subito diventati virali: la confessione ha spiazzato i suoi ammiratori.

Nonostante siano trascorsi quasi trent’anni dalla sua scomparsa, Lady Diana è rimasta nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Non è un caso che sia stata soprannominata la Principessa del popolo, grazie alla sua umiltà e alla sua naturale capacità di approcciarsi con i sudditi.

Caratteristiche che fino a quel momento non si erano viste in una royal. In effetti, da quando ha fatto il suo ingresso nella Famiglia Reale, la madre del Principe William ha stravolto la concezione della medesima con la sua personalità frizzantina, semplice e a dir poco unica nel suo genere.

E per tutte queste ragioni la sua morte ha rappresentato un durissimo colpo, non solo per i suoi cari, inclusi i figli ma per tutta quella gente che negli anni ha imparato a conoscerla, ad apprezzarla e ad ammirarla.

Dal 1997, anno della sua morte, è trascorso parecchio tempo ma ogni tanto la sua figura riemerge tra le prime pagine delle riviste gossip. Stavolta a catturare l’attenzione dei media è stato il contenuto di alcune lettere da lei scritte nel corso di una delle sue due gravidanze.

La confessione della Principessa

Nel corso della sua vita reale, Lady Diana è diventata una vera e propria icona. Ogni sua mossa veniva scrutata nei minimi dettagli, e raramente i sudditi così come i media riuscivano a farsi sfuggire qualcosa. Ma ci sono alcune lettere scritte dalla stessa Principessa che finora erano rimaste nascoste al pubblico. Queste ultime risalgono al periodo successivo al suo matrimonio con l’allora Principe Carlo, diventato ufficialmente sovrano lo scorso anno.

Come sappiamo la coppia ha avuto due figli, il primogenito ed erede al trono William, venuto al mondo nel 1982, e il Principe Harry, che si è aggiunto alla famiglia due anni più tardi. Le lettere in questione sono state indirizzate a Maud Pendrey, ex governante della casa della famiglia Spencer dove era cresciuta, in cui le racconta, tra le altre cose, dettagli su come aveva passato la luna di miele. Una di queste però ha suscitato molto più interesse rispetto alle altre in quanto Diana rivela alcuni dettagli del periodo in cui era in dolce attesa.

La lettera

Nella lettere venute alla luce la principessa rivela la sua vita quotidiana, le sue gioie e le sue preoccupazioni, anche quelle relative ai figli. Recentemente queste ultime sono finite all’asta e una delle missive è stata venduta per oltre 45 mila euro. Anche questa è indirizzata alla Pendrey alla quale parla delal sua gravidanza con il principe Harry e si legge: “Con il bambino in arrivo, le nostre vite sembrano molto impegnate, ma non vorremmo che fosse altrimenti!”

In un’altra ringrazia personalmente la governante per alcuni cardigan da lei inviata per il primogenito di Diana: “Siamo molto emozionati e contenti dei meravigliosi cardigan. Grazie mille per aver viziato William. Non se li meritava! Alla velocità con cui sta crescendo, non ci vorrà molto prima che gli vadano bene”. Ma non è tutto perché nella medesima lettera le ha confessato quanto fosse emozionata per l’arrivo del suo primo figlio rivelando che la mamma desiderava che lei avesse una famiglia numerosa: “William ci ha portato tanta felicità e soddisfazione… Era così felice che sperava di avere molti altri bambini“.