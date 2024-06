Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, tra i due ex del grande schermo finisce a botte e spintoni nel locale: arriva l’ambulanza

L’attrice Micaela Ramazzotti e il regista Paolo Virzì sono stati visti litigare mentre cenavano in un ristorante a Roma. La coppia sta divorziando.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì sono stati sposati per 15 anni, ma di recente hanno dichiarato che hanno deciso di lasciarsi e quindi stanno affrontando le pratiche del divorzio. Tuttavia, la rottura sta procedendo in modo molto inquieto, tanto che i due sono stati visti litigare pesantemente in un locale romano, dopo essersi incontrati per caso, nella serata del 17 giugno.

La notizia è stata riportata da diversi giornali del territorio, prima dal Messaggero, e poi è stata confermata anche da RomaToday, per poi finire rimbalzata su più siti. Sembra che i due non avessero programmato di vedersi durante quella sera, ma si siano incontrati casualmente, mentre lei stava cenando con il nuovo compagno e lui stava facendo una passeggiata nelle vicinanze con la figlia Ottavia.

La lite sarebbe stata molto accesa, tanto che sarebbe sfociata anche nel contatto fisico e questo avrebbe messo in allarme molte delle persone che si trovavano nel ristorante.

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, la lite furiosa al ristorante

Lo scorso 17 giugno, intorno alle nove di sera, Micaela Ramazzotti stava cenando in un ristorante di piazza Albania, a Roma, con il nuovo fidanzato, mentre Paolo Virzì stava passeggiando con la figlia su viale Aventino, poco distante, quando ha avvistato la coppia. I due si sono salutati, ma a un certo punto hanno iniziato a litigare sempre più pesantemente.

I due hanno discusso per oltre mezz’ora a voce alta, tanto che il proprietario del locale ha cercato di interromperli, senza successo. Dopo la discussione, sono passati dalle parole al contatto fisico, arrivando a spintonarsi a vicenda.

Il personale del ristorante è dovuto intervenire per separarli. Non ci sono stati feriti, ma per sicurezza è stata chiamata un’ambulanza, che sia il regista sia l’attrice hanno rifiutato. La figlia di lui, Ottavia (nata dalla relazione con l’attrice Paola Tiziana Cruciani) è stata medicata dopo aver riportato alcuni graffi su un braccio.

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, la storia d’amore finita

La coppia formata da Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti è scoppiata ufficialmente nel 2023, ma c’erano alti e bassi ormai da diversi anni. I due si erano lasciati già nel 2018 e in seguito si erano riconciliati, ma le cose non erano mai del tutto tornate serene e così hanno preso la decisione definitiva di divorziare.

I due si erano conosciuti nel 2008, sul set di Tutta la vita davanti, film diretto da lui e interpretato da lei come protagonista. Dalla relazione sono nati due figli, oggi adolescenti.