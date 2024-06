Gianluigi Donnarumma, patrimonio dilapidato per la sua dipendenza dal lusso | Ecco dove vanno a finire gli stipendi del portiere azzurro

Il celebre portiere italiano non riesce a fare a meno di spendere fior di quattrini in una delle sue più grandi passioni.

Nonostante la giovane età, Gianluigi Donnarumma è considerato uno dei portieri più forti e talentuosi al mondo. Lo ha dimostrato più e più volte nel corso della sua carriera professionale, inclusa la sua esperienza in Nazionale, che in questi giorni lo ha portato in Germania, dove insieme all’intera squadra italiana cercherà di difendere il titolo di Campioni d’Europa conquistato nel 2021.

Nato e cresciuto in Campania, fin da giovanissimo si è fatto notare per le sue incredibili qualità, le stesse che gli hanno permesso di esordire in Serie A all’età di 16 anni, diventando di lì a poco titolare a tutti gli effetti. Ma l’attuale capitano della Nazionale è conosciuto anche per altro.

Come molti calciatori di fama internazionale, anche Donnarumma si è lasciato conquistare dal lusso sfrenato, complice lo stratosferico stipendio che ha ha ricevuto negli ultimi anni e continua a ricevere al PSG, dove milita dal 2021. A quanto pare il venticinquenne ha una passione sfrenata per i motori, ma non è tutto perché sono tra i più costosi al mondo.

L’amore per le auto extra lussuose

Il giovane portiere della Nazionale è un grande appassionato di auto sportive, come dimostrato dalla sua lussuosa collezione. Anche se quest’ultimo è molto presente sui social, dove conta la bellezza di oltre 5 milioni di followers, non ha mai sfoggiato i suoi magnifici modelli.

Ma alcuni dei suoi fan hanno deciso di farlo al posto suo. Uno di loro infatti ha condiviso su TikTok un video in cui lo si vede arrivare all’allenamento del Paris Saint Germain alla guida di uno dei suoi preziosi veicoli.

Una collezione invidiabile

La Ferrari sembra essere uno dei marchi preferiti da Donnarumma. Nella sua collezione possiamo trovare una Ferrari 812 GTS e una Ferrari 812 Superfast. Si tratta di due dei modelli più veloci del cavallino. Erogano 800 CV a 8500 giri raggiungendo una velocità massima di 340 km/h . Sono inoltre in grado di accelerare rispettivamente da 0 a 100 km/h in soli 3,0 e 2,9 secondi.

Un altro dei suoi gioielli è una Lamborghini Urus Performante, un modello iconico del noto brand. Tra le caratteristiche principali di questa supercar c’è il motore V8 biturbo da 4,0 litri. La potenza di questa vettura sportiva è di 666 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi. Tra le auto più emblematiche del portiere c’è anche una Bentley Bentayga e una Mercedes AMG.