‘Mamma ho perso l’aereo’, ti ricordi della mega villa protagonista del film? Guarda come è stata ristrutturata: oggi è in vendita e vale una fortuna

Ti ricordi la bellissima villa dell’indimenticabile film Mamma, ho perso l’aereo? Oggi è in vendita: ecco quanto costa e com’è adesso dopo la ristrutturazione.

Nel 1990 uscì al cinema Mamma, ho perso l’aereo (Home alone in originale) con un giovanissimo Macaulay Culkin nel ruolo di protagonista. Il film è un classico del Natale e lo abbiamo visto tutti: racconta di Kevin, che prima di partire per le vacanze natalizie viene “dimenticato” a casa dalla sua famiglia.

Kevin, anche se ha solo dieci anni, potrebbe benissimo trascorrere qualche giorno a casa da solo, ma all’improvviso due ladri prendono di mira la sua villa, la più bella del quartiere, e decidono di saccheggiarla lo stesso, anche se sanno che c’è il bambino. Anzi, decidono di farlo presto, prima che la famiglia rientri.

Kevin, quindi, deve difendere la propria casa e se stesso da questa improbabile coppia di ladri e semina trappole artigianali per tutta l’abitazione, sperando di guadagnare tempo finché non tornano i genitori… Ok, il film lo conosciamo tutti, ma quanto ne sai del dietro le quinte? Lo sapevi, per esempio, che adesso la casa in cui è stato girato è in vendita?

Mamma, ho perso l’aereo, la villa è stata ristrutturata ed è in vendita

Già dal film, si vedeva che Kevin in Mamma, ho perso l’aereo viveva in una casa bellissima. Quella villa non era un semplice set cinematografico costruito per girare il film, ma una casa vera, che apparteneva a una famiglia vera. La casa, quindi, era solo stata presa “in prestito” per i mesi necessari alle riprese.

La casa si trova al 671 di Lincoln Ave, a Winnetka, quartiere di Chicago, nell’Illinois, ovviamente negli Stati Uniti. Conta cinque camere da letto e sei bagni, come ha svelato su Instagram l’agente immobiliare Kathryn Moore, che si sta occupando dell’affare. La villa risale al 1921 ed è grande circa 850 metri quadri. Oggi è stata ristrutturata e ha un aspetto ancora più lussuoso e più moderno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dawn McKenna Group (@thedawnmckennagroup)

Mamma, ho perso l’aereo, quanto costa la villa

La villa di Mamma, ho perso l’aereo non appartiene alla storia americana solo perché è stata costruita oltre un secolo fa e ha visto crescere e svilupparsi la città di Chicago, ma soprattutto perché è stata la scenografia di una delle commedie di Natale più famose di sempre.

Al momento, come mostrato sui social, la casa è in vendita per 5,25 milioni di dollari. Vuoi fare un’offerta?