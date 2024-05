Lenny Kravitz, si riprende al volante mentre canta la sua ultima hit: scalzo, senza cintura… e senza manco portiera | Se fai una cosa del genere in Italia ti arrestano al volo

Il noto cantante Lenny Kravitz è stato visto cantare una delle sue canzoni mentre guidava… infrangendo ben più di una norma del Codice della strada.

Non è la prima volta che Lenny Kravitz fa parlare di sé. A 59 anni di età, ha iniziato a esibirsi giovanissimo e oggi è uno degli artisti musicali più famosi degli Stati Uniti e in generale del mondo. La sua carriera è cominciata negli anni ’80 e da allora ha pubblicato in totale 13 album, esplorando vari generi, concentrandosi soprattutto sul rock.

Cantare non è il suo unico talento: in particolare è noto per saper suonare tantissimi strumenti, come la chitarra, il basso, il pianoforte, la batteria e addirittura l’armonica e il sitar, strumento simile a un mandolino e appartenente alla cultura indiana. Cerca di inserire tutti questi strumenti in tutte le sue canzoni.

Oltre che per il suo innegabile talento musicale, nel canto e nella capacità di padroneggiare gli strumenti, Lenny Kravitz è molto conosciuto anche per la sua vita privata e in generale per tenere a volte degli atteggiamenti decisamente fuori dagli schemi. Ultimamente, ha postato un video sui social mentre cantava e guidava in maniera molto pericolosa.

Lenny Kravitz, canta e guida senza cintura e senza… portiera

Negli ultimi giorni sta girando sul web un video di Lenny Kravitz al volante della sua auto con in sottofondo la sua canzone Human. Il brano è uscito nel 2024 e per promuoverlo il cantante ha proprio girato questo breve video che dura meno di un minuto. La canzone sta piacendo tantissimo al pubblico e si sta facendo conoscere soprattutto per il verso “I’m gonna live my truth in this life“, ovvero “Vivrò la mia verità in questa vita”.

Che cosa c’è di strano in questo video? Ma il modo in cui si è presentato il cantante! Si vede chiaramente Lenny Kravitz guidare senza cintura, senza scarpe (completamente scalzo) e… si vede benissimo che l’auto non ha una portiera, forse non ne ha nessuna.

Lenny Kravitz in macchina senza portiera: “I’m gonna live my truth in this life”

Il video ha fatto in breve tempo il giro di tutti i social, spopolando soprattutto su TikTok e YouTube. Leggendo i commenti, si capisce che i fan hanno apprezzato tantissimo la nuova canzone e pochi hanno fatto notare le condizioni particolari di guida del cantante. Data le pericolosità di questo tipo di guida, è probabile che stesse guidando su una strada privata o comunque non accessibile al pubblico.