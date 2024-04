Pier Silvio Berlusconi, felicità alle stelle in ‘casa’: la lieta notizia rallegra tutti

Grande festa a Mediaset, da dove poche ore fa è giunta la lieta notizia: ecco tutto ciò che è stato confermato finora.

Negli ultimi mesi Pier Silvio Berlusconi è stato oggetto di molte critiche, soprattutto dovute alla gestione del palinsesto Mediaset. Infatti, a seguito della morte del padre, il nuovo amministratore delegato ha deciso di rivoluzionare l’intero palinsesto televisivo, cercando di rimuovere il trash da qualsiasi tipologia di contenuto in favore di maggiore sobrietà e pulizia.

Una nuova linea direttiva che ha impattato soprattutto i reality, tra cui il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi, e questo non ha fatto altro che sollevare altrettante polemiche nelle quali è stato accusato di aver snaturato questo genere di trasmissioni.

Per non parlare dell’uscita di alcuni volti storici della Rete, come Barbara D’Urso, che è stata al timone di Pomeriggio Cinque per quasi vent’anni. Al suo posto è stata scelta Myrta Merlino, emigrata da La7 dove fino allo scorso anno conduceva un programma tutto suo. Nonostante questi cambiamenti c’è una cosa che non muterà nella prossima stagione televisiva e la conferma l’ha data proprio il diretto interessato.

Il dubbio

Non c’è alcun dubbio che negli ultimi mesi Mediaset è stata la protagonista di numerosi stravolgimenti, che hanno impattato anche il fidato pubblico, che negli anni si è appassionato ai vari programmi messi in onda dal Biscione. Tra questi vanno per la maggiore le soap opera, che regolarmente attraggono milioni e milioni di telespettatori.

Ma stavolta a far parlare è un altro celebre conduttore, che ha cominciato la sua carriera proprio su questa Rete. Si tratta di Paolo Bonolis, la cui presenza al prossimo palinsesto fino a qualche ora era alquanto incerta. A far chiarezza è stato lo stesso sessantaduenne nel corso di una recente intervista.

La conferma

Dopo anni passati alla guida di numerosi show di successo, alcune voci vedevano Bonolis lasciare Mediaset e trasferirsi in Rai. Nell’ultimo periodo infatti si è discusso molto della sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo in qualità di conduttore. Dopo l’edizione del 2005 e del 2009, per lui si tratterebbe della terza esperienza al timone della celebre kermesse musicale.

Sarebbe stata una grossa perdita dunque per la Rete di Berlusconi ma le recenti affermazioni del presentatore sembrano confermare la sua presenza a Canale Cinque. Infatti nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, Paolo ha confermato che ci sarà anche nel palinsesto 2024/2025 durante il quale si troverà nuovamente alla guida di Avanti un altro.