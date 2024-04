Eddy Martens, che fine ha fatto dopo la rottura con la Clerici | Non sembra neanche più lui e campa così

Negli ultimi anni la vita dell’ex compagno della conduttrice è notevolmente cambiata, sia a livello professionale che estetico.

Gli italiani hanno imparato a conoscere Eddy Martens agli inizi del ‘2000 quando ha intrapreso una relazione con una delle conduttrici più amate e carismatiche del piccolo schermo. L’allora venticinquenne belga si trovava in Marocco dove si era trasferito per lavorare come animatore.

La Clerici invece era volta nel Paese per trascorrere qualche giorno di relax, lontana dal caos cittadino e soprattutto dai riflettori. Nessuno dei due però si sarebbe aspettato di innamorarsi all’istante l’uno dell’altra. Ma è esattamente ciò che è successo.

Infatti non passa molto tempo prima che l’ex ballerino decida di fare le valigie e venire in Italia. La coppia, inoltre, desiderosa di crearsi una famiglia, nel 2009 mettono al mondo la figlia Maelle, che oggi vive con la mamma ad Arquata Scrivia, un piccolo paese in provincia di Alessandria.

Infatti tra la conduttrice e Martens le cose cominciano presto a non funzionare, complice il presunto tradimento dell’uomo, che la presentatrice lombarda avrebbe appreso tramite delle foto pubblicate da alcune riviste di gossip.

Le critiche

La relazione tra Eddy ed Antonella ha fin da subito sollevato polemiche, soprattutto per la differenza d’età, considerato che l’ex coreografo ha sedici anni in meno di lei. Non solo, quest’ultima lo aveva perfino ingaggiato per lavorare dietro le quinte de La Prova del cuoco, il celebre cooking show targato Rai Uno che Antonellina ha presentato per quasi venti anni.

Il suo ex compagno inoltre, come affermato in una vecchia intervista, aveva risentito in modo particolare il fatto di essere conosciuto solo ed esclusivamente per essere il compagno della Clerici e quindi una persona raccomandata all’interno del medesimo programma. Anche questa situazione ha pesato molto sulla relazione, terminata nel 2016.

Una nuova vita

Dopo la fine della storia d’amore Eddy Martens ha deciso di tornare in Belgio, dove è cresciuto. Infatti non ha voluto saperne di entrare nel mondo dello spettacolo e dopo un breve periodo passato a lavorare come coreografo, ora gestisce un salone di parrucchiere insieme alla sua attuale fidanzata.

In questi anni di lontananza dall’Italia, è notevolmente cambiato, come mostrano le foto pubblicate dallo stesso uomo sui social, dove recentemente ha condiviso anche uno scatto in compagnia della sua dolce Maelle, che purtroppo non riesce a vedere così spesso come vorrebbe. Si può notare immediatamente il suo volto pensieroso e un capello brizzolato, un aspetto dunque che si distacca nettamente dalla chioma rasata che era solito sfoggiare quando abitava nel Bel Paese.