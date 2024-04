Milly Carlucci, questa volta la combina davvero grossa: altro che Ballando con le stelle, la vedremo solo qui

Sembra un periodo rivoluzionario per la celebre conduttrice: ecco la svolta nella sua carriera. Ne vedremo delle belle.

La conosciamo come la regina della Rai: Milly Carlucci è una delle donne più amate e seguite dell’intero panorama televisivo italiano. Professionale, empatica, precisa ed estremamente elegante, riesce a calzare benissimo il ruolo di conduttrice in qualsiasi occasione.

Classe ’54, Camilla Patrizia Carlucci è nata a Sulmona e si è affacciata in televisione durante gli anni ’70, dopo aver vinto il concorso di bellezza Miss Teenager. Durante i primi anni il suo ruolo era quello di conduttrice insieme ad altri giovanissimi talenti dell’epoca.

Nel decennio successivo si è affermata come showgirl, lavorando in numerosi programmi sia per la Rai che per Mediaset, dove ha avuto la possibilità di cimentarsi anche nel canto e nella recitazione. Solo negli anni ’90 è arrivato il grande successo grazie alla conduzione di programmi come Scommettiamo che…?, Festival di Sanremo, Luna Park, Fantastico e Giochi senza frontiere.

Durante il nuovo millennio ha potuto affermarsi a tutti gli effetti come conduttrice grazie al suo iconico programma Ballando con le Stelle, arrivato alla 18^ edizione. Parallelamente ha dato vita anche ad un altro talent, Il Cantante Mascherato, che ha ottenuto ottimi consensi.

Aria di cambiamenti

Sembra che si respiri aria di cambiamenti nell’emittente televisivo Rai. Se fino ad adesso Milly ha giocato in casa in maniera anche abbastanza semplice, ora dovrà cambiare tutto. Non la vedremo più alla conduzione di uno dei suoi programmi, ovvero Il Cantante Mascherato, perché il programma verrà sostituito da qualcosa di molto interessante.

Il nome del nuovo programma sarà L’Acchiappatalenti. Si tratta di una delle novità assolute dei palinsesti 2024, dove la padrona di casa sarà sempre la nostra amata Milly. La prima puntata verrà trasmessa venerdì 10 maggio 2024, dalle 21.30 su Rai 1. Seguiranno quattro puntate, una ogni venerdì delle settimane successive. La quinta puntata, ovvero la Finale, andrà in onda venerdì 7 giugno.

Di cosa si tratta

Lo show televisivo prevede la presenza di cinque acchiappatalenti (Nino Frassica, Mara Maionchi, Teo Mammucari, Francesco Paolantoni e Sabrina Salerno) e tre giurati (Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Simona Ventura). Lo scopo del programma sarà trovare il talento più adatto alla personalità di ognuno. Si susseguiranno le numerose esibizioni dei concorrenti, i quali dovranno mostrare i loro talenti ai talent scout.

Sarà una competizione intensa tra gli acchiappatalenti, che dovranno riconoscere il vero talento, confermando la propria scelta o tentare la fortuna con un nuovo concorrente che si presenterà successivamente. Infatti la gara è caratterizzata da scambi al buio: i partecipanti sono nelle mani del destino. Ogni puntata decreterà un vincitore, stabilito dalla votazione della giuria e del pubblico, che arriverà di diritto alla puntata finale.