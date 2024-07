Overbooking, guarda sempre il lato positivo: se ti lasciano a terra guadagni molto di più di quel che perdi | La gente si fa le vacanze così

Trovare il proprio aereo in overbooking ha i suoi vantaggi: potreste aggiungere al vostro conto corrente migliaia di euro.

L’overbooking è ormai una pratica sempre più frequente tra le compagnie aeree ed è diventata sempre più dilagante, portando disagi a centinaia di migliaia di passeggeri in tutto il mondo. Purtroppo se vi trovate su un volo in cui sono stati venduti un numero maggiore di biglietti maggiore rispetto a quello dei posti disponibili, non potete farci molto.

Anzi potreste essere costretti a cedere il posto per partire poi ore se non giorni dopo con un altro volo messo a disposizione dalla stessa compagnia aerea. Ma non tutto il male vien per nuocere. A volte questa situazione vi permetterà di guadagnare migliaia di euro.

Questa situazione si verifica molto più spesso di quello che si pensa. Per esempio, tra gennaio e marzo di quest’anno, oltre 23 mila passeggeri della compagnia Delta hanno rinunciato volontariamente al proprio posto a causa dell’overbooking. Tutti loro però hanno ricevuto una compensazione di natura finanziaria tra i 2 mila e i 4 mila euro, così come notti in hotel gratuite e biglietti per il volo successivo verso la propria destinazione.

Come nasce l’overbooking

Molti di voi se lo saranno già chiesti, ma come mai è nato l’overbooking? Tutto è cominciato quando le varie compagnie aeree si sono accorte che in media il 10-15% dei passeggeri non si presentava al gate d’imbarco all’ora prevista. Perciò queste ultime hanno iniziato a vendere regolarmente il 10% di posti in più rispetto al massimo consentito sui loro aerei.

Il problema ovviamente si presenta quando arrivano più passeggeri di quanti ne possano volare. Nei primo anni in cui ci si trovava in presenza dell’overbooking la compensazione economica era relativamente bassa o addirittura assente. Anzi, in diversi casi alcuni passeggeri sono stati costretti, tramite sorteggio, a lasciare il proprio posto.

I vantaggi dell’overbooking

Diversi governi hanno deciso di agire cercando di limitare il fenomeno dell’overbooking, assicurando al tempo stesso che i passeggeri affetti dal suddetto potessero ricevere un sostanzioso rimborso economico. Per esempio gli Stati Uniti hanno implementato un risarcimento fino al doppio del prezzo del biglietto per ritardi ingiustificati fino a due ore.

All’interno dell’Unione Europea, questi risarcimenti ammontano tra i 250 e i 600 euro, a seconda che la tratta del volo sia inferiore a 1500 chilometri o superiore a 3500 chilometri. Ci sono comunque persone che stanno cercando di sfruttare questa formula per guadagnare qualche soldo in più. Non fanno altro che acquistare i biglietti con largo anticipo, quando sono generalmente più economici. Poi prenotano un alloggio con cancellazione gratuita per la loro vacanza o aspettano fino all’ultimo minuto. Infine, si presentano allo sportello della compagnia aerea come volontari in caso di overbooking. In molti casi, non salgono nemmeno sull’aereo o si presentano al gate d’imbarco. Insomma, è una questione di pazienza e di tempo a disposizione.