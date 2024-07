In cucina si nasconde un elettrodomestico assassino: ogni anno causa milioni di morti, eccolo

Questo elettrodomestico è nelle cucine di tutti, ma causa ogni anno migliaia di morti. Ecco qual è e cosa bisogna fare per evitare i rischi di pericolo.

Oggi è impensabile immaginare una casa senza nessun tipo di elettrodomestico. Gli elettrodomestici, infatti, sono utilissimi e ogni giorno ci aiutano a risparmiare tempo e fatica.

La maggior parte di questi si trova tra la cucina e il bagno. In cucina, in particolare, ce n’è uno che oggi è popolarissimo, ma che un recente studio ha scoperto provocare ogni anno migliaia e migliaia di morti.

Lo studio è stato pubblicato da Science Advaces e ha preso a campione gli abitanti degli Stati Uniti d’America. Qui infatti risulta che questo elettrodomestico causa circa 19.000 morti di persone adulte ogni anno. Assurdo, vero? Tutta colpa dei fornelli a gas.

Elettrodomestico killer, la pericolosità del fornello a gas

Il fornello a gas, come rivelato da questo studio, è molto pericoloso a causa del quantitativo di biossido di azoto che diffonde nell’aria ogni volta che viene acceso.

Le persone infatti quando cucinano respirano questo gas tossico e continuano a respirarlo anche dopo, perché se la stanza non viene correttamente arieggiato, il gas rimane nell’ambiente.

Questo gas è particolarmente letale e il quantitativo rilasciato dal fornelli a gas sarebbe 75 volte superiore alla quantità stabilità dall’OMS che l’essere umano può sopportare senza avere danni.

Fornello a gas, come evitare i pericoli del biossido di azoto

Questo studio ha preso a campione i fornelli a gas venduti e usati negli Stati Uniti d’America, che seguono delle regole diverse da quelle europee per essere immessi sul mercato, quindi la situazione italiana potrebbe essere più positiva.

Tuttavia, è bene ricordare sempre alcune regole quando si utilizza questo elettrodomestico. In primis è importante garantire una corretta ventilazione, in modo da non rimanere esposti al gas. È bene utilizzare la cappa della cucina e aprire le finestre.

In più, i fornelli a gas possono essere pericolosi anche se non usati correttamente, quindi occorre fare attenzione e regolare sempre la temperatura corretta seguendo le tempistiche corrette.

Se il fornello a gas ti spaventa, puoi valutare di acquistarne uno elettrico. Il fornello elettrico infatti non rilascia il biossido di azoto nell’aria proprio perché non sfrutta il gas ma l’elettricità. Tuttavia, bisogna anche tenere in considerazione che ci mette di più per scaldarsi e dati che usa l’elettricità può consumare di più sulla bolletta a fine mese. Pensaci e poi decidi.