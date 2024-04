Damiano dei Maneskin ormai esce solo con lei | Tutta curve e quando la vedono si girano tutti: non può stare senza

Damiano David, noto anche come “Damiano dei Maneskin” ha pubblicato delle foto sui social mostrando con chi sta uscendo al momento.

Sicuramente, Damiano David è uno dei cantanti italiani più famosi al mondo. Frontman e leader dei Maneskin, ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica quando era ancora adolescente e oggi insieme ai suoi tre compagni di squadra domina su tutti i palchi del mondo, dall’America all’Europa.

Ovviamente, come tutti i vip, è spesso sulla bocca di tutti per il suo comportamento e soprattutto per la sua vita sentimentale. Per tanti anni ha avuto una relazione con l’influencer Giorgia Soleri, che si è interrotta bruscamente quando lui è stato visto baciare un’altra ragazza durante una festa.

Dopo la rottura con l’attivista, il cantante ha iniziato una storia con l’attrice Dave Cameron, che ha conosciuto negli Stati Uniti, dove attualmente vive da solo. Solo pochi giorni fa, però, si è fatto fotografare in compagnia di “un’altra”.

Damiano David, testimonial di Maserati

No, Damiano David non si è fatto pizzicare con un’altra donna, ma è diventato il nuovo testimonial di Maserati, nota azienda automobilistica. Per Maserati, quindi, ha posato per un nuovissimo servizio fotografico dove ha sponsorizzato la GranCabrio Folgore, nuova auto elettrica proposta dal brand.

Il 15 aprile, quindi, ha sancito ufficialmente l’entrata della prima automobile elettrica nel catalogo di Maserati, che ha scelto proprio il leader dei Maneskin per il lancio pubblicitario. E come è stato organizzato questo lancio? Ma con una pubblicità che ha convinto tutti, in cui si vede l’artista muoversi in una piazza (sembrerebbe una città italiana non specificata) e salire su una GranTurismo Folgore.

Dopo alcuni chilometri al volante, Damiano scende e sale su un altro modello e finalmente si vede la GranCabrio Folgore. Infine, dopo un altro pezzo di strada in cui il cantante parla e racconta cosa significa per lui essere italiano, lascia anche quest’auto e sale su una Grecale Folgore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maserati (@maserati)

Damiano David, i prossimi passi

Questo spot ha convinto tutti e Damiano ha ricevuto tantissimi complimenti da parte degli addetti ai lavori e dai fan. Sicuramente ne ha percorsa di strada, da quel provino a X Factor di tanti anni fa.

Ma quali sono i prossimi piani per lui e per il gruppo? I Maneskin dovrebbero presto partire per il prossimo tour mondiale, che li terrà impegnati per molti mesi. La band si riunirà finalmente, dopo diverso tempo che hanno trascorso separati: in questo momento, infatti, Victoria De Angelis si sta esibendo come DJ, Thomas Raggi si è avvicinato al mondo della moda mentre Ethan Torchio, pur mantenendo uno stile di vita più riservato, è stato coinvolto in uno scandalo con diverse ragazze.