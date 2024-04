Morto O.J. Simpson: il caso dell’ex giocatore di football che divise l’America | Cosa c’entrano le Kardashian in tutto questo

OJ Simpson, ex star del football americano che divise l’opinione pubblica negli anni ’90, si è spento all’età di 76 anni. Era malato di cancro.

C’è stato un tempo in cui OJ Simpson fu uno degli uomini più invidiato degli Stati Uniti. Tra gli anni ’60 e ’70 si distinse nel mondo del football, giocando per quasi dieci anni nei Buffalo Bills e sulla fine della carriera sportiva nei San Francisco 49ers, fino al 1979. Collezionò diversi successi, tanto che oggi è ricordato come uno dei giocatori di football più forti di sempre.

Sfortunatamente, oggi OJ Simpson è ricordato anche per una tristissima vicenda, che si è trascinata per diverso tempo e che ancora oggi tiene l’America spaccata in due. Dopo la fine della carriera nel mondo dello sport, era diventato una celebrità e aveva iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo, scoprendo di avere un buon talento anche come attore.

Quando tutto sembrava andare per il meglio, nel 1994 fu accusato dell’omicidio dell’ex moglie Nicole Brown e del suo amico Ronald Lyle Goldman. La coppia si era separata due anni prima, dopo 7 anni di matrimonio e due figli.

OJ Simpson, le accuse di omicidio e il processo controverso

Quando furono scoperti i cadaveri di Nicole Brown e Ronald Lyle Goldman, OJ Simpson fu subito accusato di aver commesso entrambi gli omicidi. L’ex star sportiva e Nicole Brown si erano separati nel 1992 e sembra che i rapporti non fossero sereni. Il processo durò 11 mesi e terminò nel 1995 con la sua assoluzione, anche se due anni dopo fu giudicato colpevole nelle causa civile che portarono avanti le famiglie delle vittime.

Il processo passò alla storia degli Stati Uniti perché fu particolarmente pittoresco. Si svolse in un clima di forte disordine razziale, dovuto alle manifestazioni contro le assoluzioni di alcuni poliziotti bianchi accusati di aver picchiato a sangue un automobilistica afroamericano, Rodney King.

OJ Simpson, il legame con la famiglia Kardashian

Il processo, inoltre, fu ricco di scene trash e poco consone alla situazione (storica la scena dove Simpson si rifiutò di indossare un guanto con cui avrebbe ucciso l’ex moglie e l’amico) e portò alla ribalta del mondo dello spettacolo personaggi come il giudice Lance Ito e l’avvocato Robert Kardashian, che poi vinse la causa. Robert Kardashian è il padre delle impeditrici Kim, Kourtney e Kloe Kardashian, ed ex marito di Kris Jenner.

Dopo il processo, OJ Simpson non abbandonò la luce dei riflettori, ma è rimasto un personaggio noto ed è stato coinvolto in altre vicende giudiziarie. Si è spento all’età di 76 anni per un cancro alla prostata lo scorso 10 aprile, come rivelato dalla sua famiglia.