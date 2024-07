Combatti le pratiche abusive delle compagnie aeree: il bagaglio a mano è incluso nel biglietto ma nessuno lo sa

Anche se vi chiedono di pagare delle tariffe extra pagare per il bagaglio a mano, in realtà deve essere incluso nel biglietto aereo.

Per chi ha viaggiato almeno una volta nella vita in aereo sa benissimo che il bagaglio a mano può rivelarsi un ottimo salvavita. Quando abbiamo a che fare soprattutto con viaggi brevi, quest’ultimo ci permette di portare con noi l’essenziale.

Non solo, fino a poco tempo fa questo genere di valigia era incluso nel biglietto dell’aereo, che come ben sappiamo, nell’ultimo periodo ha subito un leggero incremento di prezzo. Come se non bastasse ora le varie compagnie aeree hanno deciso di far pagare ai passeggeri il proprio bagaglio a mano.

Un affronto inconcepibile dunque per tutte quelle persone che tendono a viaggiare regolarmente. A questo proposito però è intervenuta l’Unione Europea che ha esplicitamente richiesto alle varie compagnie, sia locali che internazionali, di includere nel costo del biglietto almeno un trolley a persona.

La richiesta

Dopo l’introduzione di una tariffa extra per il bagaglio a mano da parte delle compagnie aeree, Bruxelles ha deciso di avviare un procedimento in difesa dei consumatori richiedendo che ad ogni passeggero sia consentito di portare gratuitamente a bordo almeno una valigia.

A questo proposito sono state richiamate una serie di compagnie come Raynair, easyJet e Vueling, che hanno scelto di far pagare il bagaglio non registrato. Ma grazie a una petizione presentata da paesi come la Spagna, l’Unione Europea ha approvato la petizione che riguarda il permesso di portare con sé un bagaglio a mano gratuito.

Novità

Nonostante la sentenza, alcune compagnie aeree sono ancora autorizzate a far pagare il bagaglio a mano. La prima cosa da sapere è che la legge sulla navigazione aerea stabilisce che il trasporto dei bagagli è incluso gratuitamente nel prezzo del biglietto. Il problema è che questo bagaglio ha i limiti di peso e di volume stabiliti da ogni compagnia aerea ma alcuni stabiliscono dei limiti chiaramente insufficienti per un trolley di piccole dimensioni.

Ecco però le azioni che si possono mettere in pratica qualora vi venisse addebitato un supplemento per il bagaglio a mano: presentare un reclamo direttamente alla compagnia aerea via e-mail o tramite il suo sito web. Si raccomanda di allegare tutta la documentazione relativa al volo comprensiva quindi di carta d’imbarco, biglietti e prenotazione. Oppure si può presentare un reclamo alla Direzione generale dei consumatori o in alternativa in tribunale. Trattandosi di una richiesta di risarcimento inferiore a 2 mila euro, non sarà necessario rivolgersi a un avvocato, quindi l’operazione è completamente gratuita.