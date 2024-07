Assegno sociale INPS, fai richiesta subito se hai superato questa età | Non è un sussidio, è un tuo diritto

Sai già come funziona l’assegno sociale INPS 2024? Si tratta di un aiuto che sostituisce la pensione sociale: se hai superato una certa età e sei in difficoltà economica lo puoi richiedere.

Tra gli aiuti e le agevolazioni economici che lo Stato italiano offre ai propri cittadini in difficoltà, c’è l’assegno sociale. L’assegno sociale esiste ormai da quasi trent’anni, da quando a partire dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale. Si tratta di un aiuto economico che il governo garantisce ai cittadini che hanno superato una certa età e dimostrano di non avere un reddito abbastanza alto, cioè di non superare quello indicato tra le soglie di povertà.

L’assegno sociale è dedicato ai cittadini con almeno 67 anni di età e che si trovano in una situazione di vulnerabilità economica. Non si tratta di un sussidio statale, ma di un vero e proprio diritto, di cui tutti devono godere se dimostrano di avere tutti i requisiti per richiederlo.

Si tratta di un riconoscimento della dignità della persona e permette a tanti anziani di vivere una vita dignitosa, senza dover chiedere nulla a nessuno. Anche per il 2024 è stato garantito: ecco tutti i dettagli.

Assegno sociale INPS, chi può richiederlo

Può richiedere l’assegno sociale INPS chi ha almeno 67 anni di età e si trova in una situazione di vulnerabilità economica. Un terzo requisito è fondamentale: chi chiede l’assegno, deve abitare in Italia e quindi presentare all’INPS il modello ACC.AS/PS, che dimostri che la persona ha abitato in modo continuativo nel nostro Paese.

Non è necessario, quindi, avere la cittadinanza italiana, ma solo aver vissuto in Italia per un periodo di tempo continuativo e stabile. In particolare, possono richiedere l’assegno sociale: chi ha la cittadinanza; chi è nato in Unione Europea ed è iscritto all’anagrafe del comune di residenza; chi è extracomunitario ma ha un permesso di soggiorno valido; chi è extracomunitario ma ha parenti europei; chi è apolide o rifugiato politico.

Importante: se la persona che riceve l’assegno muore, la famiglia non continua a beneficiarne.

Assegno sociale INPS, i requisiti e gli importi del 2024

Per richiedere l’assegno sociale INPS bisogna rispettare i seguenti requisiti. Bisogna avere almeno 67 anni, aver bisogno di un aiuto economico, avere la cittadinanza italiana o essere in una condizione tale da essere trattati come cittadini (vedi permesso di soggiorno), essere residenti in Italia e aver soggiornato in Italia per almeno dieci anni consecutivi a partire dal 1° gennaio 2009.

La domanda viene presa in considerazione poi in base al reddito del cittadino. Sono considerati redditi quelli assoggettabili all’IRPEF quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’impresa. L’importo dell’assegno 2024 è pari a 534,41 euro mensili, per tredici mensilità.