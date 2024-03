Måneskin: “Una band senza un progetto, stanno insieme solo per i concerti” | Durissimo l’attacco del critico, voci di rottura?

Ma è vero che tra i Maneskin c’è aria di crisi? Sembra che il gruppo si stia per lasciare: ecco che cosa si mormora.

I Maneskin sono uno dei gruppi rock italiani più famosi del momento. Si compone di quattro ragazzi: Damiano David, solista e frontman, Victoria De Angelis, bassista, Thomas Raggi, chitarrista e infine Ethan Torchio, batterista. Si sono messi insieme diversi anni fa, quando erano praticamente dei bambini e non si sono mai lasciati. Fino a ora.

Il gruppo ha cominciato a conquistare popolarità nel 2017 grazie a X Factor, dove si piazzarono al secondo posto, subito dietro a Lorenzo Licitra. All’epoca erano ancora tutti adolescenti, ma avevano già fatto capire che avrebbero fatto strada. Il successo mondiale è poi arrivato nel 2021, dopo aver partecipato e vinto all’Eurovision con il brano Zitti e buoni.

Da lì sono iniziati i primi veri e importanti tour mondiali e da diverso tempo si sono stabiliti regolarmente negli Stati Uniti, dove si esibiscono ottenendo sempre un grande successo. Tuttavia, da qualche tempo si mormora che il gruppo sarebbe arrivato al capolinea e che i ragazzi avrebbero voglia di lanciarsi in progetti nuovi, da soli.

Maneskin, Damiano vuole diventare solista?

I Maneskin si riuniscono per suonare insieme, ma ormai da un po’ di tempo non vivono più insieme. Damiano si è ormai stabilito negli USA, mentre Victoria sta girando il mondo lavorando come DJ. Thomas si è avvicinato al mondo della moda e si vede spesso a molte sfilate importanti, mentre invece Ethan è tornato a Roma.

A giugno torneranno tutti e quattro in un grande tour mondiale (che toccherà anche l’Asia), ma i fan sospettano che siamo vicini a una rottura. Di recente Damiano ha rilasciato un’intervista per The Allison Hangendorf Show, dove ha parlato di un ipotetico progetto da solista.

“I Maneskin sono le mie fondamenta, il mio scudo. Allo stesso tempo credo arrivi il momento in cui ogni artista debba sperimentare con se stesso. Penso che un progetto one-man potrebbe aiutare le persone a capire meglio il gruppo. Perciò trovo la possibilità intrigante. Vorrei arrivassimo al punto in cui ognuno di noi porta avanti un progetto da solista, così quando torneremo insieme saremmo pieni di idee e stimoli” ha raccontato.

Maneskin, siamo vicini alla rottura? L’attacco di Enzo Gentile

I quattro artisti al momento sono fisicamente separati e una pausa potrebbe anche fargli bene, dal momento che sono tanti anni che lavorano e vivono insieme, sempre a capofitto nel mondo della musica. Tuttavia, secondo il critico Enzo Gentile, questa non sarebbe una buona mossa.

“Le vere band stanno insieme. Nel caso dei Maneskin, l’impressione è che non ci sia un progetto musicale. A mio parere sono un gruppo con un perimetro di idee limitato, che rimane insieme per i tour” ha dichiarato su Oggi.