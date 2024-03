“Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”: Fedez umiliato pubblicamente sul suo canale da Luis Sal | Tutti in tribunale

Altra batosta per Fedez, che sta vivendo proprio un periodaccio. C’entra di nuovo Luis.

Non c’è pace per Fedez, il rapper anche imprenditore che, nel 2018, ha sposato l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Nonostante negli ultimi anni sembrasse il nuovo Re Mida, che tutto ciò che tocca diventa oro, nell’ultimo periodo le cose hanno iniziato a complicarsi su più fronti, sia quello personale che quello lavorativo.

Il declino si può dire che inizi nel 2022, anno nel quale annuncia sui social di avere un problema di salute rivelatosi poi un tumore al pancreas di tipo neuroendocrino. Durante l’intervento e le successive cure, Fedez ha sempre vicino a sé la moglie Chiara, i figli Leone e Vittoria e tutti gli amici, tra cui spicca in particolar modo il content creator Luis Sal, con il quale ha ideato e gestito per molti anni il podcast Muschio Selvaggio.

Il tumore, fortunatamente, viene curato e anche le conseguenze psicologiche, evidenti al pubblico poiché lo portano a balbettare e ad avere tic nervosi, man mano regrediscono. Parallelamente, però, si complicano le cose sul fronte famigliare e personale: ecco l’ultima batosta di Luis.

Fedez e Luis, dall’amore alla guerra

Fedez e Luis si conoscono nel 2017 quando il rapper, dal nulla, decide di invitarlo al suo compleanno dopo aver visto i suoi video su Youtube ed aver apprezzato le sue idee e il suo stile. Nasce quindi un’amicizia importante, che li porta prima a Celebrity Hunted e poi alla fondazione del podcast Muschio Selvaggio.

Nel 2023, però, Fedez viene travolto da Sanremo 2023, con il bacio in diretta con Rosa Chemical e la moglie sul palco come co-conduttrice. Esplodono le polemiche e, parallelamente, Luis Sal adotta un low profile e sparisce anche dalle puntate di Muschio Selvaggio, che quindi vengono condotte solo da Fedez.

L’ultimo video, che stoccata

Sebbene Fedez giustifichi ai fan l’assenza di Luis parlando di generici impegni di lavoro, a un certo punto l’8 giugno 2023 il content creator bolognese pubblica un video sul canale di Muschio Selvaggio, raccontando la propria versione dei fatti. Luis parla di una graduale ma inarrestabile presa di potere da parte di Fedez che, a suo dire, si sarebbe messo sempre più al centro del podcast e dei discorsi con gli ospiti, a dispetto del progetto originario che era quello di mettere in evidenza solo e soltanto i contenuti veri, le storie, le cronache.

“Dillo alla mamma, dillo all’avvocato!” dice Luis, riferendosi a Fedez e alludendo al fatto che, quando lui gli esponeva i suoi dubbi in merito all’andamento del podcast, Fedez si tirava indietro e lo faceva parlare con sua mamma, rifiutandosi di rivolgergli più parola. Se Fedez, fino a pochi giorni fa, ha continuato a creare video su Muschio Selvaggio con un nuovo partner, Marra, oggi invece è tutto fermo e il rapper ha annunciato la chiusura del progetto, poiché la vicenda con Luis Sal sta procedendo per vie legali e non è ancora del tutto chiara.