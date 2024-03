Principe Harry, spuntano foto su OnlyFans di lui nudo e ubriaco abbracciato a una sconosciuta | Bufera in casa reale

Il principe Harry è stato coinvolto in un nuovo scandalo: presto potrebbero apparire delle sue foto nudo su OnlyFans. Ecco cosa ha fatto la famiglia reale.

Senza dubbio, il principe Harry è sempre stato uno dei personaggi più iconici della famiglia reale inglese. Da sempre, si è fatto notare per il proprio carattere ribelle, probabilmente ereditato dalla madre, la principessa Diana deceduta in un incidente stradale quasi trent’anni fa. Il principe si è sempre fatto notare anche per la propria vita sentimentale.

Innanzitutto, ha scelto di sposare una donna non inglese, ovvero statunitense, che in passato era già stata sposata. In più, ha deciso di sposare una donna che prima di lui era già famosa, ovvero un’attrice. Meghan Markle, infatti, è nota soprattutto per Suits, la serie dove ha recitato per diversi anni.

Negli ultimi tempi il principe si sta allontanando sempre di più da Buckingham Palace, soprattutto da quando è andato a vivere in Canada con la moglie e i due figli. La coppia sembrerebbe in crisi, ma non finisce qua: ci sarebbe un nuovo scandalo all’orizzonte.

Principe Harry, le foto nudo del 2012

Qualche anno fa una donna aveva fatto sapere alla famiglia reale inglese di possedere alcune foto compromettenti del principe Harry. In queste foto il principe secondogenito appariva completamente nudo, in braccio a una donna, mentre entrambi giocavano a strip pool in una stanza d’albergo a Las Vegas. Era il 2012 e all’epoca il principe aveva 27 anni. Tuttavia, ci sarebbero anche altre foto.

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, nessuno di esterno alla famiglia reale avrebbe mai visto queste altre foto, che la donna di nome Carrie finora avrebbe senza custodito senza mostrarle a nessuno. Oggi, però, qualcosa sarebbe cambiato. La donna si è esposta pubblicamente e ha rilasciato un’intervista a The Sun, dove ha dichiarato di aver intenzione di pubblicare tutte le foto direttamente su OnlyFans.

Principe Harry, la minaccia della pubblicazione

“Queste fotografie non sono mai state viste dal pubblico. Ho foto a bordo piscina di qualche ora prima della notte in questione e foto di Harry nudo. La gente rimarrà sorpresa. Non le ho mai pubblicate prima per rispetto . Ora, non importa. È un dannato idiota” ha detto Carrie al giornale. Ma come mai questo improvviso cambio di rotta?

Sembra che la donna abbia deciso di vendicarsi e pubblicare queste foto perché non avrebbe apprezzato Spare, l’autobiografia pubblicata dal principe qualche anno fa. Il principe, infatti, l’avrebbe completamente rimossa dal libro e lei non ne è di certo stata felice.