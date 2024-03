Maria De Filippi, quella per gli scalini è una vera ossessione | Nessuno ha mai saputo perché siede sempre lì

Hai mai notato che la conduttrice Maria De Filippi molto spesso si siede sugli scalini dello studio televisivo e non sulle poltrone? Ecco come mai.

Se sei un fan di Maria De Filippi, allora ti sarai sicuramente accorto che la conduttrice, mentre lavora ai propri programmi televisivi, non si siede quasi mai sulle sedie o sulle poltrone come fanno gli ospiti o i colleghi. E’ molto più semplice, infatti, vederla seduta su uno dei gradini che compongono le scale dello studio e che spesso collegano la platea, dove si trova il pubblico, alla zona centrale.

Alla famosa presentatrice, infatti, piace condurre mentre si trova circondata dal suo pubblico, che la segue fedelmente ormai da tantissimi anni. Questo lo si può notare nelle sue trasmissioni più famose, da Amici a Uomini e donne. Più raramente, anche a C’è posta per te e tutti gli altri show.

Ti sei mai chiesto come sia nata questa abitudine? Lo ha raccontato proprio lei mentre chiacchierava con Raimondo Todaro, insegnante di ballo della scuola di Amici. Ecco come sono andate le cose.

Maria De Filippi, la carriera in televisione

Il pubblico è ormai abituato da anni a vedere Maria De Filippi seduta in mezzo al pubblico dello studio televisivo, ma non seduta comodamente su una poltrona, bensì sugli scalini. La presentatrice ormai è uno dei volti più noti della televisione italiana e lavora ormai da più di trent’anni, da quando fu chiamata a sostituire la collega Lella Costa in un programma degli anni ’90.

Da lì, la sua carriera è cresciuta sempre di più, al punto che oggi è una delle conduttrici più amate e più di successo. I suoi programmi, infatti, durano da vent’anni e continuano a catturare l’interesse del pubblico senza mai stancare. Proprio durante la registrazione di una puntata di Uomini e donne ha iniziato a sedersi sugli scalini dello studio: ecco che cosa ha raccontato.

Maria De Filippi, perché si siede sugli scalini

Durante una chiacchierata con il ballerino Raimondo Todaro, noto volto della scuola di Amici, la moglie dell’indimenticabile Maurizio Costanzo ha rivelato come e perché ha iniziato a sedersi sui gradini delle scalinate. In realtà, il motivo è piuttosto semplice: era stanca e non c’erano sedie nei paraggi.

Come riportato da Tvzap.it, ha raccontato: “La verità è che gli scalini nascono non per scelta ma perché, registrando tante puntate nella stessa giornata a un certo punto non ne potevo più e ho deciso di sedermi. Non c’era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini“. Un motivo banale, che poi si è trasformato in un’abitudine.